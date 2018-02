Moldova Curată: Conflict de interese la Ungheni, descoperit de Curtea de Conturi; Despre ce este vorba

Inspectorii au bănuit existența unui conflict de interese și au sesizat Autoritatea Națională de Integritate (ANI). Situația însă ar putea fi examinată abia după ce ANI va avea inspectori de integritate. Petru Scutaru spune că între timp a reziliat contractul cu firma respectivă.

Un control al Curții de Conturi a arătat că în anii 2015-2016 „Apă-Canal” Ungheni a procurat sulfat de aluminiu de la Întreprinderea Individuală „Nedelcu Silvia”, „în sumă de 1128,8 mii lei”. „Auditul relevă că întreprinderea individuală este fondată pe adresa de domiciliu a administratorului întreprinderii municipale, iar soția acestuia este și contabilul firmei date”, se spune în raportul Curții de Conturi. Auditorii au mai notat că achiziția a fost efectuată „netransparent și cu nedeclararea prezenței unui conflict de interese la Consiliul de administrație al ÎM și/sau AAPL”.

Contract încheiat cu o firma întregistrată în propria locuință

Singurul fondator al Întreprinderii Individuale care a furnizat substanța necesară „Apă-Canal” este o persoană pe nume Silvia Nedelcu, despre care Petru Scutaru spune că este o cunoștință de-a soției sale. Directorul afirmă că nici nu știa că această firmă are adresa juridică în locuința sa, deoarece a fost înregistrată anterior de către soția sa. El confirmă că soția sa este contabilă la această întreprindere individuală. „Da, așa este, dar eu nu eram la curent cu legislația privind conflictul de interese. Am contractat această firmă pentru că furnizorul precedent nu-și onora obligațiile. Am reziliat contractul cu el. După ce am încheiat contract cu firma „Nidelcu Silvia” prețul s-a micșorat. Am cumpărat cu 400 de dolari tona. Până la urmă au avut de câștigat consumatorul final, pentru că aceste cheltuilei, într-un final, se reflectă în tarif. Pot să vă spun că această firmă oferă cele mai mici prețuri. Dintre toate întreprinderile Apă-Canal din țară, AC Ungheni a cumpărat sulfat de aluminiu la cel mai mic preț”, susține Petru Scutaru, scrie moldovacurata.md.

Pentru această achiziție „Apă-Canal” Ungheni nu a organizat un concurs de achiziții publice, așa cum cere legislația. „Nu se știa pe atunci despre asta”, spune Petru Scutaru. (Faptele au avut loc în anii 2015-2016 - n. n.) El susține că după controlul Curții de Conturi a reziliat contractul cu firma respectivă și a început procedura de achiziții publice, anunțul despre concurs fiind publicat pe pagina web a întreprinderii.

În raport, auditorii Curții de Conturi au trecut și alte fapte pe care le consideră nereguli, referitoare la activitatea „Apă-Canal” Ungheni, cum ar fi „documentarea neregulamentară a documentelor de însoțire”, ceea ce ar fi dus la exagerarea unor cheltuieli și chiar la „existența unei livrări fictive”. Petru Scutaru ne-a declarat că poate justifica prin documente toate tranzacțiile și că a pregătit deja răspuns pentru toate constatările auditorilor, pe care îl va expedia, regulamentar, Curții de Conturi. Directorul mai spune că între timp faptele au fost verificate și de către Centrul Național Anticorupție, care „nu a constatat nimic infracțional”. „Dlor (reprezentanții CC - n.n.) văd dintr-un alt unghi toate lucrurile astea, dar de fapt, altfel stau lucrurile”, a conchis Petru Scutaru.

Cel puțin 150 de sesizări, inclusiv despre conflicte de interese, așteaptă la ANI să fie examinate

MoldovaCurată mai scrie că în conformitate cu Legea privind declararea averii și intereselor personale, directorul „Apă-Canal” Ungheni ar fi trebuit să declare conflictul de interese, în termen de 3 zile la Autoritatea Națională de Integritate. Cazul a fost comunicat Autorității, însă, la fel ca alte sute de sesizări, nu va fi examinat deocamdată. Eugen Vițu, șef al Serviciului informare și relații cu publicul al ANI, ne-a declarat că numai pe parcursul anului 2017 instituția a recepționat 150 de sesizări. „Ele sunt trecute în registru și urmează să fie analizate și împărțite, în mod aleatoriu, inspectorilor de integritate atunci când aceștia vor începe să activeze”, a declarat Eugen Vițu pentru Moldova Curată.

ANI nu mai examinează sesizări, ci doar le colectează, din luna august 2016, când vechea Comisie Națională de Integritate a intrat în proces de reformare. ANI va deveni funcțională când vor fi angajați, prin concurs, inspectorii de integritate. Deocamdată (februarie 2018) Parlamentul a aprobat Hotărârea privind structura ANI, care prevede angajarea a 46 de inspectori.