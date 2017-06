Moldova Automotive Days 2017 a reunit la Chișinău importanți jucători internaționali din industria de automotive și numeroase companii locale

În premieră la Chișinău a avut loc Moldova Automotive Days 2017, forumul producătorilor și furnizorilor din industria constructoare de mașini, care a adunat peste o sută de companii din țară și de peste hotare.

Evenimentul a fost inaugurat de Primul Ministru al RM, Pavel Filip și șeful Delegației UE la Chișinău, Pirkka Tapiola, după care a urmat un program amplu de sesiuni dedicate oportunităților investiționale, cadrului de reglementare a afacerilor, sistemului educațional de specialitate, potențialului forței de muncă, istoriilor de success din sectorul componentelor auto. Prima zi a evenimentului, a oferit o platformă de discuții dintre managerii regionali, șefii de proiecte, conducătorii de agenții și instituții publice și directori de companii moldovenești din sector.



Premierul a menționat, în mesajul său, că pe parcursul ultimilor ani industria auto a devenit una dintre cele mai dinamice din țara noastră, atât după volumul investițiilor străine directe efectuate, cât și după numărul locurilor de muncă create.

„Vreau să cred că acest eveniment reprezintă începutul renașterii industriale a țării noastre, fenomen mult așteptat încă din anii 90, atunci când industria în Republica Moldova reprezenta mai mult de 60 % din Produsul Intern Brut. Un lucru extraordinar, din punctul meu de vedere, este să avem în țară mari jucători internaționali din industria automotive. Ne bucură faptul că aceștia au ales Moldova pentru a investi și ne bucură faptul că ei continuă să-și extindă afacerile și să contribuie astfel la creșterea economică”, a declarat Pavel Filip.



Prezent la eveniment, șeful Delegaţiei Uniunii Europene la Chișinău, Pirkka Tapiola, a remarcat că Acordul de Asociere RM-UE, dar și Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (DCFTA) dintre țara noastră și Uniunea Europeană sporește atractivitatea Republicii Moldova pentru investitorii străini.



Vitalie Zaharia, director al MIEPO a spus în cadrul prezentării sale că organizația pe care o conduce este un ”One stop shop”, care oferă investitorilor străini asistență complexă, atât informațională, cât și consultativă privind dislocarea investițiilor, cadrul legislativ, conexiunea cu furnizorii locali ș.a., iar Moldova Automotive Days 2017 a devenit o platformă reală pentru discuții, schimb de experiență și dezvoltare de idei concrete pentru proiecte și parteneriate de afaceri pe termen lung.



”Prezentăm cele mai actualizate informații despre potențialul de afaceri și investițional al Republicii Moldova, am invitat cei mai de top speaker, reprezentanți ai Guvernului și ai investitorilor străini. Oferim oportunitatea discuțiilor interesante dintre mediul public și privat. Pe parcursul evenimentului vorbim despre perspectivele dezvoltării economiei moldovenești, ce facilități invesționale oferă Moldova, care este sprijinul pe care puteți conta din partea Guvernului pe tot parcursul procesului investițional, care este situația privind legislația muncii și potențialul forței de muncă”, a spus Vitalie Zaharia.

De asemenea, participanții au aflat de la Dmitri Gvinadze, șeful reprezentanței BERD Moldova care este contibuția băncii în dezvoltarea climatului de afaceri din țara noastră: ”BERD este cel mai mare investitor în Republica Moldova, dar sper că în timpul apropiat va fi devansat de sectorul privat”.



Anja Quiring, directorul regional pentru Europa de Sud-Est a Comitetului german pentru relațiile economice cu Europa de Est (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft) a vorbit despre cum pot companiile moldovenești să încheie parteneriate de afaceri cu circa 200 de companii germane, membre ale acestei asociații. Totodată, ea a spus că: ”Moldova este o piață unde se pot face investiții considerabile. Este nevoie de a implementa pași importanți pentru simplificarea procedurilor ce țin de activități investiționale. Un exemplu concret ar fi beneficiile ce țin de costuri, care deja sunt implementate, Moldova oferind cele mai mici costuri dintre țările Europei de Sud-Est”.

Lisa Immensack, manager de proiect internațional la BME, cea mai importantă asociație profesională pentru managementul lanțului de aprovizionare, achiziții și perspectivele industriei auto din Germania și Europa Centrală a declarant că: ”Moldova cu siguranță reprezintă o parte din networkingul de furnizori cu care ar putea colabora piața europeană. Există un potențial de colaborare mai avansată între companiile locale și cele străine, unde pot fi prezentate toate avantajele de ce companiile străine și-ar înregistra afaceri în Republica Moldova”.



Printre speakerii evenimentului a fost și șeful diviziei de vânzări globale al Gebauer&Griller, Martin Zwotzl, care a afirmat că Moldova are potențial pentru investiții în sectorul de automotive: ”Compania noastră este în proces de extindere în țara voastră. Vom construe o nouă fabrică pentru producerea cablajelor pentru piața europeană de mașini în perioada 2017-2019. Acest proiect investițional va genera la prima etapă 400 locuri de muncă și va crește până la 600”.



Fabio Zanno, director general KABLEM/Sammy Cablaggi a declarant că: ”Planificăm să ne extindem în Moldova cu o unitate de 3000 de m2, să creștem numărul de angajați până la 1000 de lucrători, să dezvoltăm competențele în ceea ce ține de industrializarea și dezvoltarea de produse și procese. În baza experienței noastre pozitive, recomandăm cu încredere și altor companii să investească în Moldova. Suntem mulțumiți că am investit în Moldova”.



”Compania noastră este lider mondial în ceea ce privește luxul și performanța banchetelor auto, cu vânzări de 18,6 mlrd. USD în 2016, de aceea venind aici, le-am adus și în Moldova. Produsele noastre sunt create de circa 150 000 de angajați în 243 de locații din întreaga lume. Până în prezent, ”Lear” a produs peste 145 mln. de seturi de cabluri și 17 mln. de componente auto”, a spus Marian Lefter, manager ”Lear Corporation”, Ungheni.



În cadrul evenimentului a fost organizat și un târg al locurilor de muncă, unde absolvenții universităților din țară și-au putut găsi un job în sectorul de automotive.

Moldova Automotive Days 2017 este organizat de Organizația pentru Atragerea Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO), în parteneriat cu Agenția Germană pentru Dezvoltare (GIZ) și Asociația Businessului European (EBA).