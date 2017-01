Moldindconbank a premiat câştigătoarea premiului mare a campaniei „Primeşti bani – Câştigi automobil!”

La 27 ianuarie 2017, în cadrul unui eveniment festiv, desfăşurat în sediul central Moldindconbank, a avut loc premierea câştigătoarei Alina Ostaş, căreia i-au fost înmânate cheile automobilului Skoda Rapid, extras în cadrul campaniei „Primeşti bani - Câştigi automobil!”, desfăşurată în perioada 01.03 – 31.12.2016.

Locuitoare a or. Făleşti, Alina Ostaş, câştigătoarea automobilului Skoda rapid, a recunoscut cu lacrimi de fericire că „Premiul oferit de Moldindconbank este unul grandios, m-a luat printr-o surprindere nespus de fericită. Imediat am telefonat soţul pentru a-i transmite noutatea despre câştig, datorată transferurilor pe care le efectuează din Rusia. Presimt că va fi un an plin de noroc şi bunăstare pentru întreaga mea familie, iar primul lucru pe care îl voi face va fi obţinerea unui carnet de conducere.”







În cadrul evenimentului au fost premiaţi şi 20 cei mai fideli clienţi, care în perioada campaniei au efectuat cele mai multe transferuri prin oficiile Moldindconbank. Totodată au fost decernate certificatele valorice a câte 1000 lei celor 10 norocoși ai extragerii pentru luna decembrie 2016, în total pe parcursul promoţiei fiind acordate premii în valoare de 100.000 lei.

Conducerea Moldindconbank, prezentă la eveniment, a felicitat cordial toţi participanţii şi câştigătorii promoţiei, cărora le-a mulţumit pentru participare şi încrederea acordată în utilizarea serviciilor Băncii. „Ne bucurăm că, campania care s-a încheiat cu succes a contribuit la recunoaşterea fidelităţii clienţilor din întreaga ţară, le-a adus bucurii, emoţii pozitive şi premii băneşti, doar pentru că au ales serviciile noastre de transfer”, a declarat Victor Cibotaru, Prim-vicepreședintele Comitetului de conducere al BC „Moldindconbank” S.A.

La rândul lor, câştigătorii au adus sincere mulţumiri pentru tradiţionalele campanii organizate de Bancă, menţionând că aşteaptă cu sufletul la gură, începutul unei noi promoţii cu premii la fel de generoase, care oferă emoţii de neuitat, chiar şi clienţilor din cele mai îndepărtate localităţi ale Moldovei.

A devenit deja o tradiţie pentru Bancă să-şi răsplătească clienţii pentru fidelitate şi încrederea acordată, lucru fără de care ar fi fost imposibil progresul, stabilitatea şi succesele Moldindconbank!

*Moldindconbank fiind lider pe piaţa transferurilor băneşti de peste hotare, deţine o cotă de 37% şi oferă 14 sisteme rapide internaţionale , inclusiv 3 sisteme unidirecţionale, disponibile doar la Moldindconbank (Strada Italia, Trabex, Grecia Transfer).



P.