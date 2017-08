Mold-street: Un bancher de la Tiraspol dezvăluie de unde are bani pentru salarii administraţia separatistă

Naţionalizarea Tiraspromstroybank a oferit autorităţilor de la Tiraspol acces la circa 50 de milioane de dolari (800 de milioane de aşa-zise ruble transnistrene), deţinute de bancă, scrie mold-street.com.

"Aceşti bani sunt suficienţi pentru plata salariilor angajaţilor bugetari timp de câteva luni", susţine într-un interviu pentru Newsmaker, omul de afaceri Vladimir Ignatiev, proprietarul Tiraspromstroybank, care s-a refugiat la Moscova.

"Am vorbit cu Slava Tidva (Veaceslav Tidva - șeful băncii republicane din Transnistria - NM). El mi-a spus: "Pentru a sana banca, trebuie să dați 20 de milioane de dolari". Asta chiar dacă în bancă sunt 50 de milioane de dolari. I-am spus: "Slava, acum cu această criză, Sheriff un milion de dolari nu poate da, dar voi cereți 20 de milioane de dolari. Nu vă jucaţi!. Banca este profitabilă, dar voi o naționalizați!", a declarat bancherul, care la finele lunii mai 2017, a fost arestat de anchetatorii de la Tiraspol, scrie mold-street.com.

Imediat după arest, autorităţile de la Tiraspol au preluat controlul Tiraspromstroybank, iar apoi în baza unei legi locale au decis să o naţionalizeze.

Ignatiev susţine că această bancă era singura din regiune care aducea profit, iar pe conturile ei se aflau depozite de 50 milioane de dolari.

Totodată, bancherul care după ce a fost eliberat s-a refugiat la Moscova, folosind paşaport moldovenesc, spune că anchetatorii l-au presat să îl toarne pe fostul lider de la Tiraspol Evghenii Şevciuc, cu care a colaborat şi pe care l-a susţinut.

În replică la declaraţiile lui Ignatiev, Veaceslav Tidva, șef al băncii republicane de la Tiraspol susţine că situaţia de la Tiraspromstroybank era gravă, iar instituţia avea o gaură în active de circa 200 milioane de aşa-zise ruble transnistrene (circa 13 milioane de dolari). Potrivit lui Tidva administraţia şi proprietarii băncii nu a întreprins nimic pentru a schimba situaţia.

"Banca de facto a fost naţionalizată încă mai demult. Atunci când a primit de la banca republicană așa-numitele depozite subordonate de trei ori mai mari decât capitalul băncii. Apropo, majoritatea acestor bani au fost recunoscute de auditori ca fiind irecuperabili, ceea ce înseamnă că această non-returnare va cădea pe umerii contribuabililor", afirmă Tidva într-o postare pe Facebook.

În luna iunie a acestui an, autoritățile separatiste de la Tiraspol au inițiat procedura de naționalizare a două bănci comerciale: Ipotechnâi și Tiraspromstroybank, care vor fi preluate de Eksimbank, aflată sub controlul autorităților. În plus o altă bancă va fi lichidată, scrie mold-street.com.