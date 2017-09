Mold-street: O inovaţie fiscală de la Ministerul Economiei - „relaxare fiscală” pentru cei bogaţi

Ministerul Economiei a propus introducerea din anul 2018 a cotei unice a impozitului pe venit persoanelor fizice (15%), concomitent cu majorarea scutirii personale până la nivelul minimului de existenţă (1.800 lei), cu ajustarea concomitentă a scutirilor majore şi a celor pentru persoanele întreţinute, scrie mold-street.com.

"Experienţa statelor din regiunea Europei Centrale şi de Est arată că mai multe dintre acestea au aplicat sau continuă să aplice acest model de impozitare: Estonia, Lituania, Latvia, Rusia, Serbia, Ucraina, Slovacia, Georgia, România", se arată în sinteza propunerilor şi obiecţilor ce ţine de realizarea politicii fiscale şi vamale pe anul 2018 şi perfecţionarea legislaţiei fiscale şi vamale.



"Relaxarea fiscală va fi resimţită doar de persoanele cu venituri mari"



Subiectul nu este nou şi periodic apar în spaţiul public propuneri de acest fel. Unul din argumentele principale în favoarea unor astfel de modele de impozitare a veniturilor populaţiei este că duce la "albirea" veniturilor, scrie mold-street.com.



Iată ţările europene care au acum cotă unică de impozitare şi nivelul ei:



România 16%

Bulgaria 10%

Belarus 12%

Bosnia 10%

Estonia 20%

Ungaria 15%

Letonia 23%

Lituania 15%

Macedonia 10%

Rusia 13%

Serbia 12%



De fiecare dată însă Ministerul Finanţelor a respins din start astfel de iniţiative. La fel fel şi de această dată.



"Introducerea cotei unice a impozitului pe venitul persoanelor fizice şi juridice, în schimbul impozitării progresive concomitent cu majorarea mărimii scutirilor anuale, contravine principiului echităţii fiscale în plan social la nivelul persoanelor fizice, care presupune impunerea diferenţiată a veniturilor în funcţie de capacitatea contributivă a beneficiarilor de venituri impozabile", susţine Ministerul Finanţelor.



În opinia responsabillor de la Finanţe, urmare a implementării cotei unice a impozitului pe venitul persoanelor fizice "relaxarea fiscală va fi resimţită doar de persoanele cu venituri mari, de cei care câştigă peste salariul mediu din economie". Aceştia vor beneficia de o reducere a cotei de impozitare, dar şi de o creştere a scutirii personale.



Poate provoca tensiuni sociale şi majorarea altor taxe



Potrivit estimărilor Ministerului Finanţelor, în cazul aplicării cotei unice a impozitului pe venitul persoanelor fizice, în defavorizare se va afla populaţia cu venituri mici de până la 3.500 lei lunar (net), la care va spori impozitul cu aproximativ 60 lei la fiecare o mie de lei cîştigaţi (în special în sectorul bugetar), ceea ce va creşte riscul unor tensiuni sociale.



Totodată responsabilii de la Finanţe susţin că acceptarea acestei propuneri "va contribui la reducerea încasărilor la buget şi respectiv reducerea cheltuielilor sau identificarea altor surse de finanţare, prin majorarea altor impozite şi taxe, respectiv prin majorarea poverii fiscale", scrie mold-street.com.



În plus reformarea sistemului de impozitare a veniturilor persoanelor fizice ar urma a fi examinată de comun cu reformarea sistemului impozitelor sociale, pentru a produce efectul scontat, mai susţine Ministerul Finanţelor.



Exemplul României



Este elocvent în acest sens cazul României, care are o cotă unică de impozitare a veniturilor de 16% din 2005. Anterior, existau cinci trepte de impozitare a veniturilor salariale. Cotele erau cuprinse între 18% şi 40%, stabilite progresiv în funcţie de nivelul veniturilor. Sistemul era unul hibrid, care presupunea atât o sumă fixă, cât şi una procentuală.



La acel moment, cel mai mare nivel, de 40%, era aplicat pentru venituri mai mare de 1.300 de lei tomâneşti, în condiţiile în care salariul mediu brut era, în 2004, de 768 de lei. La începutul acestui an Academia Română constata într-un studiu că "România înregistrează cele mai mari disparităţi între veniturile salariale ale cetăţenilor din toate statele europene".

