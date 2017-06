Mold-street: Leonid Katz, suspectat de spălare de bani, a fost eliberat şi cere despăgubiri de 17 miliioane euro de la Republica Moldova

Presupusul organizator al unor scheme de spălare de bani prin Republica Moldova, Leonid Katz, reţinut pe 19 aprilie la Moscova, se află la libertate şi spune că se va întoarce în Israel.

„Eu deja nu mai sunt în arest. În plus aştept şi o decizie a CEDO. Luni deja voi pleca acasă, în Israel… Am şi o decizie de la Interpol, care arată că eu nu am nicio treabă cu dosarul intentat de CNA. Că omul minte (o persoane care a depus mărturii contra lui Katz n.r.) şi că totul a fost intentat din motive politice”, a declarat Leonid Katz pentru Mold-Street.