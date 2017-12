Mold-street: Investitorii străini sunt îngrijorați că Guvernul îi poate salva pe cei care au furat miliardul

„În prezent, organele de drept, în special Direcția Investigarea Fraudelor Economice din subordinea Ministerului Afacerilor Interne și Centrul Național Anticorupție, se bucură de un şir de competențe, cum ar fi cele ridicare a bunurilor, documentelor, sistemelor informaţionale, reținere, de propunere spre arestare preventivă și altele, care pot conduce la sistarea activității de afaceri, disponibilizarea angajaților", susţine Asociaţia Investitorilor Străini.

Potrivit investitorilor aplicarea abuzivă a unor asemenea măsuri poate provoca pierderi majore pentru antreprenori și determina, în cele din urmă, reducerea potențialului de atragere a investițiilor în Moldova, urmare a deteriorării imaginii climatului investițional",

Frauda bancară şi decriminalizarea

Potrivit AÎS, chiar dacă proiectul a fost discutat în câteva ședințe organizate atât de Ministerul Justiției, cât și pe platforma Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, iar ultima ședință, cu participarea Prim-ministrului, a fost organizată pe 8 decembrie, unele prevederi provoacă îngrijorare.

"Având în vedere suspiciunile lansate în public referitoare la cazurile de rezonanță recente de fraudă bancară, participanții au dorit să se asigure că cei implicați în aceste cazuri nu vor beneficia și ei de prevederile inițiativei", se arată în scrisoarea Asociaşiei, scrie mold-street.com.

Totodată AÎS consideră oportună menționarea expresă în proiect a modalității de contestare a actelor organelor de control, fapt ce va evita punerea persoanei fizice/juridice în situația de a accepta tacit acuzațiile aduse sau de a accepta intentarea dosarului penal.

"De asemenea, atragem atenţia asupra unui şir de alte prevederi care ridică îngrijorări la mediul de afaceri, de exemplu:

Instituirea răspunderii penale pentru neobţinerea oricărui act permisiv aplicabil desfăşurării activităţii de întreprinzător, inclusiv indiferent de paguba cauzată;



Instituirea răspunderii penale pentru încheierea oricărui acord anticoncurențial care cauzează daune în proporţii deosebit de mari sau generează profituri în proporţii deosebit de mari (în practica internaţională, asemenea răspundere se aplică doar în cazul cartelurilor, nu şi a acordurilor verticale);

În cazul în care, în cursul unui control, un organ de control constată că a fost săvârșită o infracțiune, el trebuie să menționeze în actul său de control cuantumul exact al daunelor provocate de infracțiune și acțiunile care trebuie întreprinse pentru remedierea încălcării.

Actul de control nu poate fi atacat în instanță şi servește ca probă pentru urmărirea penală. Există riscul ca garanțiile procedurale obișnuite aplicabile colectării de probe în cursul unei urmăriri penale (inclusiv împotriva auto-incriminării) să nu fie respectate de organul de control;

Instituirea răspunderii penale pentru desfăşurarea activităţii de afaceri cu încălcarea drepturilor de drepturi de proprietate intelectuală și neindicarea codului fiscal în documente sau indicarea incorectă a acestuia (nu este clar cum pot fi combinate aceste două chestiuni).

De notat că mai multe ONG-uri din Republica Moldova au semnat un apel public prin care cer Ministerului Justiției să retragă proiectul de lege privind „decriminalizarea infracțiunilor economice”. Potrivit semnatarilor, inițiativa dată scapă de răspundere penală infractorii.

Premierul Filip: Proiectul va fi aprobat până la finele anului

După acest apel și o întâlnire cu șeful misiunii UE la Chișinău, premierul Pavel Filip a anunțat în cadrul şedinţei Guvernului că proiectul se amână, dar s-a arătat deranjat de criticile la adresa proiectului.

"Propun să nu ne grăbim, să mai avem o discuție asupra acestui proiect de lege. Spuneam și cu altă ocazie, cel mai bine este să nu faci nimic. Dacă nu am fi pornit nici o reformă, ne-ar fi criticat doar pentru un singur lucru, că nu facem nimic. Dar odată ce am pornit mai multe reforme, se găsesc foarte mulți critici. Sunt sigur că este o inducere în eroare, cu privire la acest proiect. Personal l-am trecut în lung și în lat și nu am văzut unde pot fi provocate aceste îngrijorări. Mai bine să luăm o pauză de o saptămănă, să avem dezbateri publice, să auzim încă o dată ce au de spus cei din mediul de afaceri. Și poate o să reușim, vom ruga și colegii din Parlament, astfel încât să fie aprobat în două lecturi anul acesta", a declarat Pavel Filip la ședința Guvernului.

De notat că într-un studiu, centrul Expert-Grup atenţiona asupra faptului că adoptarea proiectului de lege propus de Ministerul Justiției, pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal, Codul de procedură penală, Codul contravențional etc.), ar putea "submina și mai mult încrederea populației în guvernare", scrie mold-street.com.

"Proiectul propus spre consultare publică, de facto, oferă facilități penale escrocilor implicați în fraude bancare sau obstrucționarea supravegherii bancare. Acest fapt este inacceptabil într-o societate cu un nivel înalt al fraudelor economice și în care din sistemul bancar au fost sustrase recent mai mult de 10% din produsul intern brut", se scrie în nota de poziție a centrului.

De notat că Ministrul Justiţiei, autorul proiectului argumenta proiectul şi prin faptul că în prezent doar 5% din cauzele penale inițiate de organele de control contra agenților economici sau oamenilor de afaceri ajung în instanță. Restul 95% din cazuri nu ajung a fi examinate, în special din cauză că sunt pornite de persoane incompetente, a afirma oficialul.