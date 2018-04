Mold-street: Cum va fi reformat comerțul intern. 50% din rafturi ar putea fi ocupate de produsele autohtone

Astfel, a fost discutată propunerea de plafonare a reducerilor comerciale pentru produsele alimentare cu maxim 10% în scopul balansării puterii de negociere a părților contractante. Discuțiile au vizat și perioada stabilită pentru acţiunile și activităţile de marketing şi publicitate. Propunerea este ca perioada de promoție să fie de până la 60 de zile pe an per produs. Au mai fost discutate aspecte legate de termenul de plată a facturilor, procedura de retur a produselor alimentare etc.

O altă prevedere analizată a fost cea cu referire la susţinerea comercializării produselor alimentare autohtone.