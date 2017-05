Mold-street: Cine sunt misterioşii investitori ce au riscat şi cumpărat acţiunile statului la două mari companii

În cadrul primei runde de privatizare din acest an statul a reușit să vândă la Bursa de Valori a Moldovei pachetele de 31,4% din acțiunile Glass Container Company SA şi de 59,5% din acţiunile Floare Carpet SA.

Agenția Proprietății Publice (APP) nu a dezvăluit numele investitorilor ce au riscat şi au cumpărat aceste pachete de acţiuni. Totuşi numele lor nu poate fi ascuns, scrie mold-street.com.

Noua achiziţie a Vinăriei Purcari

Astfel după cum am scris încă două luni în urmă, imediat după licitaţia de la Bursa de Valori, pe 28 martie 2017, pachetul de 31,4% de acțiuni deținute de stat la Glass Container Company SA a fost preluat de o companie afiliată fondului american Horizon Capital, care deja deţine prin fondul de investiții Western NIS Enterprise Fund, o cotă de 39,75% din capitalul întreprinderii.

Oficial pachetul de 31,4% a trecut în proprietatea Vinăriei Purcari (care face parte din grupul Bostavan, deţinut de fondul american de investitii Horizon Capital, International Finance Corporation şi fondatorul grupului, Victor Bostan). Vinăria a achitat pentru pachetul de acţiuni 28,93 milioane lei, cu câteva sute de mii de lei peste prețul cerut de stat.

Victor Bostan, asociat şi manager la Vinăria Purcari a declarat pentru Mold-Street că scopul achiziţiei "este doar unul, de a câștiga bani".

"Noi am estimat această (achiziţie n.r.) ca o investiție bună, cu o perspectivă mare. Pentru moment nu sunt necesare investiții mari, doar mici ajustări. În plus compania are o stare financiară bună pentru a-și face investițiile necesare. Dar, mai departe vedem", a afirmat Victor Bostan.

Mai precizăm un alt acționar important la Glass Container Company este Moldova Agroindbank care deține 17,43% din acțiuni.

Glass Container Company este unul dintre cei mai mari producători de articole din sticlă din Moldova, iar împreună cu o altă companie afiliată - Glass Container Prim, este la ora actuală unul dintre cei mai mari producători de articole din sticlă din regiune. Capacitățile anuale de producere sunt de 225 de milioane de butelii.

În anul 2015, vânzările Glass Container Company au fost de circa 506 de milioane de lei, iar aproape 65% din producție a fost exportată.

Profitul a constituit 26,9 milioane lei.

Ce are IT cu covoarele

Tot în martie 2017 a fost vândut şi pachetul de 59,5% de acțiuni de la SA Floare Carpet din Chișinău, una dintre cele mai importante fabrici de covoare din Republica Moldova.

Valorea tranzacției a fost de 44,17 milioane lei, sau circa 2,2 milioane dolari. Prețul este de cel puțin patru ori mai mic decât cerea Guvernul pentru acest pachet acum cinci ani.

Noul proprietar este firma Advantech Invest SRL din Chişinău, care are un capital de 3.000 de lei şi care a fost fondată la finele anului 2016, de firma elveţiană Advantec SA, scrie mold-street.com.

Directorul Advantech Invest SRL este Veselin Rodideal. Tot el este şi administratorul firmei elveţiene Advantec SA, ce are un capital de 100.000 de franci elveţieni.

Veselin Rodideal a refuzat să ofere careva informaţii despre achiziţie şi planurile de mai departe. După ce a ascultat întrebarea reporterului Mold-Street, el a spus că va oferi un răspuns mai târziu, dar ulterior nu a mai răspuns la apelurile telefonice.

De notat că Veselin Rodideal, este administrator şi asociat şi la compania Av-Macrocom, cunoscută mai ales sub brandul Altavista, şi care este un important jucător pe piaţa serviciilor şi livrării de tehnică IT, inclusiv pentru autorităţile statului.