Mold-street: Ce avere și venituri declară premierul Republicii Moldova, Pavel Filip

Totodată, soția Tatiana a încasat în 2017 un salariu de 145 599 de lei de la compania Burex SRL, deținură de cei doi feciori și o rudă. La aceasta se adaugă venituri de 60 de mii de lei de la darea în arendă a firmei Burex a unui automobil, scrie mold-street.

Premierul Filip mai declară două case de locuit, dintre care una de 54,3 metri pătrați, obținută prin moștenire și o alta de 316,7 metri pătrați, deținută prin contract de comodat din 2016 și evaluată la peste 2,87 de milioane de lei. De asemenea, a mai declarat și un imobil de 33,8 metri pătrați, care se află în construcție.

În declarație prim-ministrul a menționat că este proprietarul a 10 terenuri agricole, dintre care opt în extravilan și două în intravilan, iar cel mai valoros, este estimat la 600 de mii de lei.

Prim-ministru mai este acționar la societatea Bucuria (pe care a condus-o în anii 2001-2008), deținând 624 de acțiuni pentru care nu a încasat dividende în ultimii ani.

Conform informației indicate în declarația de venit, Pavel Filip are patru conturi bancare, trei la Victoriabank și unul la Mobiasbancă. La aceste bănci are deschise conturi curente sau echivalente în valoare de circa 250 de mii de lei și circa o mie de euro.

Pavel Filip are în proprietate un automobil marca BMW X5, fabricat și cumpărat în același an-2007 și este evaluat la 400 de mii de lei, dar și două ceasuri primite cadou în 2006 și 2011, a căror valoare indicată este zero.

Pavel Filip mai deţine și funcția de prim-vicepreședinte al Partidului Democrat, al cărui lider, Vlad Plahotniuc ia fost coleg de facultate la Universitatea Tehnică.

De notat că în anul 2016, Pavel Filip a câștigat în funcție de premier circa 142 de mii de lei. Pentru luna ianuarie 2016, până a deveni șef de Guvern, a obținut un salariu de aproape 13 mii de lei în funcție de ministru al Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor.

Pavel Filip este născut pe 10 aprilie 1966, la Pănășești, raionul Strășeni.De profesie inginer.