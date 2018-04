Mold-street: Aprecierea leului părea de neoprit. Ce impact are criza din Rusia

Pe piaţa moldovenească, unde de un an şi ceva aprecierea leului pare de neoprit e linişte suspectă. Aparent ceea ce se întâmplă în Rusia parcă nu ne mai afectează ca altădată. Efectele însă vor fi simţite. Or, Rusia este în continuare principala sursă de remitenţe, iar o depreciere a rublei va lovi în sutele de mii de moldoveni ce muncesc acolo şi în consecinţă şi în cei din Moldova.

De fapt efectul negativ se face deja simţit. Astfel cotaţa rublei ruseşti a coborât doar într-o zi cu circa 8% şi cursul oficial de azi este de 0,26 lei pentru o rublă rusească, faţă de cel de 0,283 lei cu o zi în urmă..

Ieri, bunăoară şi moneda europeană a coborât la cel mai mic curs din ultimii doi ani şi 10 luni - 20,04 lei moldoveneşti şi părea că gata coboară sub niveul de 20 lei, scrie mold-street.com.

Doar că azi cursul a revenit puţin şi a urcat la 20,19 lei.

Faţă de dolar aprecierea este şi mai fulminantă şi cursul la zi este de 16,38 lei, cel mai scăzut din ultimii trei ani şi două luni. De la începutul anului leul s-a apreciat faţă de dolar cu circa 4%, iar unele prognoze arată că tendinţa se va menţine. Astfel potrivit Infotag dolarul ar putea coborî în acest an la un nivel de 15,50 lei, iar anterior se vehicula şi un curs de 15 lei.

Doar intervenţiile pe piaţa valutară ale Băncii Naţionale mai salvează piaţa de o apreciere şi mai semnificativă a leului.

Cum va evolua cursul leului mai departe este dificil de estimat. Or, cursul de schimb de la noi este influențat în specia de trei factori: destinația exporturilor, importul de resurse energetice și nu în ultimul rând de factorul politic.

Or în acest an ne aşteaptă alegeri parlamentare, iar Guvernul are în plan cheltuieli record, multe din iniţiative fiind fără o acoperire financiară.