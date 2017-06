Mircea Surdu și-a dat demisia din funcția de director al postului public de televiziune Moldova 1

Directorul postului public de televiziune Moldova 1, Mircea Surdu, și-a dat demisia. Anunțul a fost făcut într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Mircea Surdu a fost ales în calitate de director în 2012 pe un mandat de cinci ani, iar peste jumătate de an, mandatul acestuia expira.

Fostul director spune că nu pleacă complet din activitate, acesta va reveni în regia filmelor documentare.

„Prieteni, vreau să vă dau două veşti astăzi, iar care este vestea bună şi vestea mai puţin bună decide fiecare dintre voi.

Îmi anunţ demisia din funcţia de director al Televiziunii publice Moldova 1. După aproape cinci ani de muncă în acest post în care am împărţit cu colegii mei de aici împlinirile şi planurile de viitor, am ajuns la capătul lucrurilor pe care m-am angajat să le realizez.

În tot acest timp, am făcut munca de director aşa cum am ştiut mai bine din experienţa profesională şi bunul simţ. Iar ceea ce am reuşit rămâne. Pe micul ecran, în studiourile tv şi în sentimentele oamenilor.

După aceşti aproape cinci ani voi continua să fac ceea ce am început şi mi-a dat satisfacţii imense: filme documentare.

Filmul meu de director la TV Moldova 1 s-a încheiat, urmează titrele, adică toate procedurile legate de demisie. Şi reîncep documentarele”, a scris Mircea Surdu în postare.

Mircea Surdu a fost anterior prezentatorul talk-show-ului televizat „Bună seara” de la același post de televiziune.