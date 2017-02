Minorul de 17 ani, suspectat de omorul adolescentei din Strășeni nu a fost internat la Spitalul de Psihiatrie

Minorul de 17 ani, suspectat de omorul adolescenţei din Strășeni nu va fi transferat la spitalul de psihiatrie, cel puţin în timpul apropiat. Asta deoarece secţia în care sunt internaţi deţinuţii în timpul examinării, a rămas recent fără pază.

Vasile Cazacu, șef expertiza psihiatrico-legală la Spitalul de Psihiatrie, a declarat pentru Protv că vor primi din nou pacienţii când vor avea asigurată pază, aşa că până atunci adolescentul va rămâne după gratii.

Când se va întâmpla acest lucru, nu se ştie, cert este faptul că un minor nu poate fi ţinut în arest preventiv mai mult de 8 luni, iar fără expertiză medicilor, dosarul nu poate fi trimis în judecată.

„Noi avem o mulţime de cereri şi avem şi ameninţări de la avocaţi cu intentarea dosarelor penale pe instituţia noastră, noi însă nu putem face nimic. În ziua în care avem paza asigurată, înregistrăm dosarul şi facem expertiză.”

Astfel, tânărul va rămâne în continuare după gratii. Vasile Cazacua explicat de ce adolscentul trebuie examinat mai minuţios decât ceilalţi doi suspecţi de săvârşirea crimei.



„Mama a povestit că suferit mai multe traumatisme în copilărie şi ne-am pus întrebări după că am aflat că el nu-şi aminteşte nimic. Fiind examinaţi ceilalţi doi suspecţi, am stabilit că ei sunt sănătoşi, doar că gândesc alfel pentru vârsta lor.”



Potrivit lui Vasile Cazacu, în cazul în care se va dovedi că băiatul are probleme psihice, tratamentul cărui va fi supus acesta nu va fi unul simplu. Potrivit lui, în asemenea cazuri acesta durează câţiva ani buni, timp în care peeroana este deţinută în condiţii de penitenciar doar sub supravegherea medicilor.

COntactată de UNIMEDIA, Veronica Bîtcă, șeful-adjunct al Secției Urmărire Penală din cadrul Inspectoratului de Poliție Strășeni, ne-a declarat că la Spitalul de Psihiatrie a fost trimis dosarul, însă la moment nu pot fi asigurate toate condițiile necesare pentru internare.