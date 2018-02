Ministrul Justiţiei române, Tudorel Toader, cere revocarea şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi

Tudorel Toader a făcut un rechizitoriu în 20 de puncte al activității șefei DNA, reproșându-i faptele, acțiunile și chiar și declarațiile din ultimul an. Tudorel Toader a acuzat-o pe șefa DNA că, prin declarațiile date în interviuri pentru presa internațională, a defăimat România, scrie hotnews.ro.



Principalele acuzații aduse de Tudorel Toader pentru Laura Codruta Kovesi:

- a încălcat Constituția prin anchetarea OUG 13

- a continuat sa încalce Constituția prin anchetarea HG-urilor privind trecerea lacului Belina de la statul roman la Teldrum

- comportamentul excesiv de autoritar, discreționar, contrar obligațiilor de rezerva si deontologice impuse magistraților

- prioritizarea soluționării dosarelor cu impact mediatic

- contestarea actelor și autorității CCR

- încercarea de a obține condamnări cu orice preț

- Creșterea numărului de achitări, sporirea cheltuielilor și raportări eronate

- Neimplicarea procurorului-șef DNA in identificarea si eliminarea comportamentelor abuzive presupuse a fi comise de procurori

falsificarea transcrierii unor convorbiri telefonice

- Lipsa de reacție in verificarea activității profesionale si conduitei unor procurori, și mă refer la DNA Ploiești.