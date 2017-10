Ministrul Justiţiei, despre noul Regulament de publicare a hotărârilor judecătorești: Am solicitat CSM să nu examineze si să nu aprobe mâine

Ministrul Justiției, Vladimir Cebotari, a anunţat că a cerut CSM-ului să nu aprobe proiectul cu privire la „depersonalizarea” hotărârilor judecătorești. Despre acest lucru a anunţat, cu puţin timp, în urmă pe o reţea de socializare. Asta în contextul în care mai mulţi jurnalişti şi activiştii civici anunţă că vor protesta marţi, la şedinţa Consiliului Superior al Magistraturii față de regulamentul CSM privind publicarea hotărârilor judecătorești pe portalul instanțelor, care a fost inclus spre aprobare pe agenda ședinței din 10 octombrie a Consiului Superior al Magistraturii (CSM).

"Observ interesul fata de proiectul CSM privind “depersonalizarea” hotaririlor judecatoresti dar si speculatiile care au fost lansate in aceasta privinta si ma simt obligat sa intervin cu urmatoarele precizari:

1. Am solicitat CSM sa nu examineze si sa nu aprobe maine proiectul de Regulament privind publicarea hotaririlor judecatoresti si am sustinerea colegilor in acest sens;

2. Proiectul Regulamentului va continua sa fie discutat, inclusiv cu experti straini, pentru a fi siguri ca avem cele mai bune standarde internationale transpuse;

3. Chiar azi, in cadrul unei discutii la Consiliul Europei, am solicitat asistenta pentru expertizarea proiectului Regulamentului, pentru a asigura o corespundere cu practica statelor membre a Consiliului Europei si in mod special a statelor membre a Uniunii Europene", se anunţă în declaraţia ministrului.

UNIMEDIA aminteşte că din august 2017 jurnaliștii și reprezentanții societății civile nu au fost invitați la vreo ședință a grupului de lucru care lucrează la elaborarea regulamentului și nicio versiune modificată a respectivului Regulament nu a fost și încă nu este publicată pe pagina web a CSM.