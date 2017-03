Ministerul rus de Externe: Am primit nota de la Chișinău, aceasta ridică multe semne de întrebare

Ministerul rus de Externe anunță că a primit nota transmisă joi de autoritățile de la Chișinău privind abuzurile la care sunt supuși unii funcționari de la Chișinău și că aceasta ridică mai multe semne de întrebare, scrie tass.ru.

„Documentul nu este unul simplu. Noi îl examinăm, încercăm să înțelegem care sunt solicitările părții moldovenești. Suntem gata pentru colaborare pentru a rezolva problemele complicate”, a declarat reprezentantul oficial al diplomației ruse, Maria Zaharova.

UNIMEDIA amintește că premierul Pavel Filip și președintele Parlamentului, Andrian Candu, i-au înmânat joi, 9 martie, ambasadorului Federației Ruse în Republica Moldova, Farit Muhametşin, o „notă” în care este descris modul în care demnitarii moldoveni sunt opriți abuziv la intrarea în Federația Rusă, interogați, percheziționați, tratați în mod umilitor de către reprezentanți ai serviciilor speciale rusești. De asemenea, este descris „modul abuziv în care una dintre instituțiile de la Moscova a încercat de mai multe ori în ultimele luni să pună sub monitorizare internațională mai mulți politicieni din Republica Moldova, inclusiv deputați, folosindu-se în acest scop de informații false și date trunchiate. Solicitările au fost respinse din aceste motive, dar și din considerente ce țin de o încercare evidentă de hărțuire a oficialilor moldoveni”, se mai scrie în comunicat. Potrivit actului, hărțuirea oficialilor moldoveni la intrarea în Federația Rusă și punerea lor sub monitorizare internațională, au luat amploare odată cu avansarea de către anchetatorii moldoveni în investigațiile privind spălarea a 22 de miliarde de dolari prin Moldinconbank, bani proveniți din Federația Rusă. Mai exact, imediat după ce au fost reținuți oficiali ai băncii amintite, iar judecători și executori au fost puși sub învinuire, unii dintre ei fiind trimiși deja în judecată.