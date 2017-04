Milioane de lei din buget pentru o companie de stat cu probleme: Șeful acesteia a mințit Guvernul

Guvernul pregătește să aloce 12,5 milioane de lei din bugetul de stat pentru majorarea capitalului întreprinderii de stat Fabrica de Sticlă din Chișinău, deși anul trecut a scos-o la vânzare. În timp ce fabrica are probleme financiare și și-a sistat activitatea din cauza unei avarii tehnologice, directorul acesteia a prezentat Ministerului Economiei informații false, scrie moldnova.eu.

Fabrica de Sticlă din Chișinău și-a întrerupt activitatea la sfârșitul anului trecut din cauza că un cuptor de topit sticlă a devenit nefuncțional. Angajații au fost trimiși în concediu pe cont propriu. Această decizie a conducerii întreprinderii i-a nemulțumit pe salariați care au ieșit în stradă pentru a protesta, acuzându-l pe directorul fabricii, Ion Cârștea, că nu se grăbește să repare cuptorul. În schimb, angajații au precizat că acesta a găsit bani pentru a procura un tractor. Potrivit mold-street.com, Cârștea susținea atunci că oamenii vor reveni la muncă după ce problema va fi rezolvată.

Recent, un proiect semnat de premierul Pavel Filip, ministrul Economiei, Octavian Clamâc, și cel al Finanțelor, Octavian Armașu, prevede alocarea din bugetul de stat a 12,5 milioane de lei pentru majorarea capitalului Fabricii de Sticlă din Chișinău. Banii ar fi destinați achitării taxelor pentru importul materialelor necesare reparării cuptorului de topire a sticlei.

Contract cu penalități, deși fabrica nu avea bani

În același timp, în document se arată că întreprinderea a împrumutat de la Victoriabank 3,5 milioane de euro pentru achitarea serviciilor de reparație a cuptorului care costă 2,95 milioane de euro, precum și pentru achiziționarea materialelor necesare. Potrivit autorităților, situația financiară de la fabrică este dificilă, alocarea acestor surse este vitală pentru a o salva, iar contractul cu compania care urmează să efectueze aceste servicii prevede penalități în cazul în care nu vor fi respectate angajamentele. Nota informativă a proiectului mai anunță că singurul concurent de pe piață al fabricii, Glass Container Company, investește zeci de milioane de euro în modernizare și dacă nu va fi reparat cuptorul de topit al sticlei de la Fabrica de Sticlă, atunci produsele vor fi inferioare și va urma o pierdere a poziției acestei întreprinderi pe piață.