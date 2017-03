Mii de românce, printre care și moldovence, sclave în fermele din Italia: În Moldova salariul este de 200 de euro. Aici poţi face mult mai mult, chiar dacă suferi

O investigaţie a jurnaliştilor de la Observer dezvăluie coşmarul prin care trec româncele angajate în agricultură în sudul Italiei, dându-i însă o tentă eurosceptica.

Până la 7.500 de femei, majoritatea românce, trăiesc în condiţii de sclavie în ferme din sudul Italiei, potrivit estimărilor poliţiei, care subliniază că Ragusa este centrul exploatării în zonă, relatează săptămânalul The Observer, care a făcut un reportaj în rândul victimelor abuzurilor sexuale şi nu numai.

Potrivit unui organizaţii italiene pentru drepturile migranţilor, Proxyma Association, estimează că mai mult de jumătate dintre româncele care lucrează în serele din sudul Peninsulei sunt obligate să întreţină relaţii sexuale cu angajatorii lor. Aproape toate lucrează în condiţii de muncă forţată şi exploatare severă, scrie The Guardian.

„Aceste femei lucrează ca sclave pe câmp şi ştim că sunt şantajate să întreţină relaţii sexuale cu proprietarii fermelor şi serelor, din cauza subjugării lor psihologice”, a explicat comandantul Carabinieri din Sicilia, Guido Volpe. „Nu este uşor să investighezi sau să opreşti acest lucru, pentru că femeilor le este, în majoritatea cazurilor, prea frică să vorbească”, a adăugat el. Multe dintre românce lasă în ţara de origine copii şi familii pe care le întreţin şi se simt obligate să face alegeri disperate.



„De unde vin eu, din Moldova românească, nimeni nu are un loc de muncă”, a explicat Nicoleta Bolos, în timp ce o alăptează pe fiica sa în vârstă de cinci luni, într-un depozit întunecat de la o fermă din provincia Ragusa. „Salariul mediu acolo este de 200 de euro pe lună. Aici poţi face mult mai mult, chiar dacă suferi”, a adăugat ea. Jurnaliştii de la The Observer au discutat cu 10 românce care lucrează la ferme din Ragusa. Toate au evicat agresiuni sexuale şi exploatare, inclusiv lucratul câte 12 ore pe zi, în căldură extremă, fără apă, fără a fi plătite. Ele sunt obligate să trăiască în condiţii degradante şi insalubre, în clădiri izolate. Zilele lor de muncă includ adesea violenţe fizice, ameninţări cu arme şi şantaj.



Profesorul Alessandra Sciurba, de la Universitatea Palermo, coautor al unui raport din 2015 care a documentat abuzurile la care sunt supuse româncele în Sicilia, spune că s-au deteriorat şi mai mult condiţiile în ultima perioadă. „Femeile ne spun că sunt nevoite să migreze pentru a se asigura că fiii lor nu vor trăi în sărăcie completă în România, dar ele sunt obligate să rabde condiţii îngrozitoare şi abuzuri”, a afirmat ea.



„Nu sunt alte locuri de muncă, ne-au spus femeile, aşa că, pentru a le asigura traiul familiilor lor, au simţit că trebuie să accepte acordul. Este o alegere conştientă pe care o fac. Am fost martori la (…) muncă forţată şi trafic de persoane, aşa cum sunt definite de Organizaţia Internaţională a Muncii, a ONU.



Procurorul Valentina Botti instrumentează mai multe dosare privind agresiuni sexuale şi exploatare prin muncă împotriva fermierilor. Potrivit ei, abuzurile la care sunt supuse femeile românce reprezintă un „fenoment enorm”. „Răpirile, agresiunile sexuale şi ţinerea oamenilor în condiţii de sclavie reprezintă trei infracţiuni majore pe care le-am detaliat în anchetele noastre de până acum”, a subliniat ea.



„Vorbim despre posibile mii de femei românce victime ale unor abuzuri grave. Foarte puţine femei ies în faţă cu poveştile lor. Majoritatea acceptă abuzul ca pe un sacrificiu personal pe care trebuie să îl facă, dacă vor să îşi păstreze locurile de muncă. Implicaţiile pierderii locurilor de muncă pentru multe dintre ele sunt devastatoare”, a explicat magistratul.



Eliza, o româncă de 45 de ani, a povestit că simte că nu a avut de ales atunci când noul său angajator a violat-o, în prima sa zi de muncă. „Am încercat să fug, dar mi-a spus clar că, dacă nu fac acest lucru, va trebui să plec”, a povestit ea.



Creşterea enormă a româncelor care fac avort în Sicilia este alarmant pentru medici şi organizaţiile pentru apărarea drepturilor omului. Potrivit Proxyma, deşi româncele reprezintă 4% din femeile din provincia Ragusa, fac 20% dintre avorturi.

În unele cazuri, condiţiile de muncă sunt foarte periculoase. O tânără a spus că s-a îmbolnăvit pentru că a fost nevoită să lucreze cu substanţe chimice fără costum de protecţie. „A trebuit să manipulez alimente acoperite cu pesticide şi m-am îmbolnăvit grav. Tuşeam şi nu puteam să respir”, le-a spus ea jurnaliştilor britanici.



„Eram însărcinată şi am început să mă simt rău, apoi am născut când eram însărcinată în cinci luni. Medicii au spus că a fost prematur, din cauza muncii şi că (bebeluşul – n.r.) va avea, probabil, sechele cerebrale din cauza substanţelor chimice”, a adăugat femeia. Cele care depun plângere pentru abuzurile suferite nu îşi mai găsesc, de multe ori, de muncă în alte părţi.



„Am lucrat cu soţul meu în sere, iar proprietarul a vrut să se culce cu mine”, povesteşte Gloria, în vârstă de 48 de ani. „Am refuzat şi m-a concediat. Am depus plângere la poliţie, dar de atunci nu îmi mai găsesc de muncă. Ceilalţi proprietari de ferme ştiu că am mers la poliţie şi nu vor să lucrez pentru ei”, a adăugat ea.



Oportunităţile de angajare în Ragusa sunt numeroase. În ultimii ani, exporturile italiene de fructe şi legume au crescut şi au ajuns în prezent la circa 366 de milioane de euro pe an. O mare dintre ele provin din cele 5.000 de ferme din provincia Ragusa.

Agricultura italiană depinde, de mulţi ani, de migranţi. O organizaţie agricolă estimează că circa 120.000 de migranţi lucrează la fermele din sudul Italiei. Numărul româncelor care lucrează în Sicilia a crescut enorm în ultimul deceniu. Potrivit cifrelor oficiale, numai 36 de românce lucrau în provincia Ragusa în 2006. Anul acesta, numărul lor a ajuns la 5.000.



Potrivit legii italiene, proprietarii de ferme trebuie să le ofere angajaţilor sezonieri contracte oficiale şi un salariu zilnic de minim 56 de dolari pentru ziua de muncă de opt ore. „Femeile românce sunt plătite de trei ori mai puţin decât salariul cerut de lege şi majoritatea nu au contracte legale”, afirmă un lider al sindicatului CGIL, cel mai mare din ţară, Giuseppe Scifo. Acesta susţine că exploatarea cetăţenilor din ţările sărace ale UE este consecinţa sancţiunilor dure aplicate angajatorilor care folosesc muncitori ilegali extracomunitari.



„Exploatarea lucratorior în Ragusa este consecinţa politicilor UE”, spune preşedintele grupului agricol Coldiretti. „Nu vreau să justific acţiunile fermierilor sau proprietarilor de sere care plătesc salarii mici lucrătorilor migranţi, dar deseori nu au alternativă dacă vor să fie competitivi pe piaţa europeană”.

Multe dintre femeile cu care au discutat jurnaliştii britanici spun că rareori sunt plătite cu mai mult de 20 de euro pe zi. Cu toate acestea, autorităţile nu au nici motivaţie politică, nici economică să ia măsuri şi să pună capăt abuzurilor.



Deşi poliţia are zeci de cazuri deschise, un singur fermier a fost condamnat până acum pentru abuzară româncelor. „Problema este că fermierii nu sunt bogaţi”, a spus Scifo. “Dacă proprietarii îşi plătesc muncitorii cu salariul legal, ar pierde prea mulţi bani, iar întreaga economie agricolă a provinciei va face implozie. De aceea autorităţile ignoră problema şi de ce este greu ca cineva să ia măsuri pentru a pune capăt”, a adăugat el.

Între timp, la Ragusa a fost deschis un motel unde se pot refugia româncele care fug de angajatori violenţi