Mihai Ghimpu, scenarii despre ce ar fi rezultat dacă PL nu făcea coaliție cu PD

Liderul Partidului Liberal Mihai Ghimpu a publicat pe pagina sa de socializare un nou mesaj, în care descrie mai multe scenarii, care ar fi rezultat dacă PL dădea un răspuns negativ în formarea unei coaliții cu președintele PD, Vladimir Plahotniuc.

„Ar fi fost să rupă fracțiunea PSRM în două, ca cei detașați să intre în noua alianță pro-UE. Posibil da, dar puțin probabil, pentru că în fracțiunea PSRM deputații sunt pro-matușca Rossia și având sprijinul ei au șanse, cred ei, să ajungă la puterea fară a trece la PD. Dodon a înțeles demult că puterea lui e in unitatea partidului si a fracțiunii și cunoscând talentul lui Plahotniuc în "unire deputați" a avut grijă să-și inbărbăteze ortacii cu victoria lor la viitoarele alegeri”, afirmă Ghimpu.

Președintele PL spune că pe agenda zilei era însă, varianta alianței democraților cu socialiștii și comuniștii.

„Alianța PD-ului cu ambele fracțiuni PSRM și PCRM, care ar fi dus la schimbarea direcției politice a Republicii, fără a avea loc alegeri anticipate, în urma cărora la putere ar fi venit partidele pro-ruse, ponderea principală revenindu-i PSRM-ului. Posibil, anume această variantă și era, cred eu, pe agenda zilei. PD avea cu ce se îndreptăți, dând vina pe PL și motivând că din cauza refuzului nostru este "nevoit" sa facă Coaliție cu PSRM și PCRM; drept dovadă servește alianța ascunsă de astăzi cu PSRM spre a-și rezolva propriile probleme”, menționează liderul PL.

Acesta a sugerat că primarul suspendat Dorin Chirtoacă ar fi fost reținut pentru ca PD-ul să poată pune mâna pe Primăria Chișinău.

„Plahotniuc se dă drept cel, care în numele "cauzei" poate rezolva orice problemă (...) Iată că numai în CMC nu i-a reușit să formeze o fracțiune a PDM-ului (...) pentru că scopul lui era altul, - să pună mâna pe întreaga primărie; iar înainte de alegeri să spună, uite, noi, PD-ul, am închis gunoiștea, noi am deschis gunoiștea, noi am costruit drumuri și hoteluri, noi l-am închis pe primar (...) Dovada uneltirilor este pe față: Primarul General Dorin Chirtoacă este arestat și suspendat din funcție; pe când președintele comisiei formate prin decizia CMC Nistor Grozavu, care a admis trucarea licitației în proiectul PPP, după o luna de arest la domiciliu, - eliberat și trecut la control judiciar, devenind și primar general interimar”, se arată în mesajul postat pe rețelele de socializare.

Totodată, Mihai Ghimpu susține că începând cu 2016, după ce fracțiunea PD a susținut moțiunea de cenzură înaintată de fracțiunile PSRM și PCRM împotriva Guvernului format de PLDM, PDM și PL; PLDM tocmai din acest motiv a refuzat să mai participe în continuare la guvernare. Moțiune, ar fi fost depusă la inițiativa lui Plahotniuc, ca mai apoi să poată deveni Prim-ministru.

„Dacă nu i-a mers în iarnă, nu-i exclus că-i va merge în toamnă. Așadar, pentru a nu ajunge atunci în situația de a pune în pericol vectorul european(...) am decis să acceptăm propunerea PD-ului de a forma Coaliția (...) Am depus mult efort noi, liberalii (...) ca să schimbăm situația rușinoasă în care s-a pomenit Republica și cetățenii după furtul miliardului(...) Deranjarea cea mai mare, cred eu, a fost promovarea UNIRII REPUBLICII CU ROMÂNIA de către PL și de către mine(...) Tocmai de aceea, bănuiesc, am și nimerit noi "în lista neagră", iar alții - în funcții și în "îmbrățișările" înflăcărate ale liderului PDM. ”, a conchis liberalul.

Cei vizați nu au comentat, deocamdată acuzațiile ce li se aduc.