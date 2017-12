Mihai Ghimpu: Dacă vor fi alegeri anticipate în Chișinău, Primăria va reveni liberalilor

Liderul PL a declarat că în fruntea Primăriei ar putea reveni Dorin Chirtoacă sau ar putea veni un alt liberal. „Fiindcă cetățenii s-au convins că muncitori, corecți, profesioniști, devotați orașului sunt liberalii”, spune Mihai Ghimpu. Politicianul susține că în anul 2007 Dorin Chirtoacă a primit Primăria cu 800 de milioane de lei datorii și toate întreprinderile „pe burtă” și a ridicat nivelul de dezvoltare a Chișinăului, ceea ce oamenii înțeleg.

Totodată, liderul liberalilor afirmă că Dorin Chirtoacă va reveni la Primărie pentru că el are mandat oferit de cetățeni. „Dacă am fi avut o justiție corectă, nu s-ar fi ajuns la această situație. Primarul municipiului Chișinău este Dorin Chirtoacă, ales de cetățeni și reconfirmat prin referendumul eșuat, inițiat de socialiști”, menționează președintele PL.



Analistul politic Corneliu Ciurea spune că tot ce face primarul interimar Silvia Radu, sprijinită de Partidul Democrat, ar putea să se încheie la un moment dat în cazul în care Dorin Chirtoacă revine la Primărie. Totodată, în opinia lui, faptul că Dorin Chirtoacă este încă primar general de Chișinău este ultima redută pe care o are Partidul Liberal și pentru a avea poziții ferme de atac, trebuie să o păstreze.