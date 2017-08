Microsoft lansează abonamentul Surface Plus pentru upgrade-uri „gratuite”

Microsoft a anunţat un nou program numit Surface Plus sub formă de abonament pentru seria de dispozitive Surface. Acesta este disponibil atât pentru persoane fizice, cât şi pentru companii şi asigură accesul la cele mai noi dispozitive din familia Surface, care pot fi schimbate fără niciun cost în plus cu versiuni mai noi la o perioadă fixă de timp. Această iniţiativă nu este tocmai nouă în industrie, Apple şi Samsung pornind în anii trecuţi programe de înlocuire a smartphone-urilor tot sub formă de abonament lunar.