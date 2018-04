Microsoft anunţă noua actualizare pentru Windows 10, disponibilă din 30 aprilie

De la lansarea sa iniţială din 2015, Windows 10 a oferit două actualizări cu caracteristici concepute special pentru a încuraja creativitatea fiecărui utilizator.



Noua actualizare Windows 10, disponibilă din data de 30 aprilie, aduce noi capabilităţi, printre care: funcţia Timeline - ce va ajuta utilizatorii să găsească cu uşurinţă fişierele importante din dispozitivele lor, funcţia Focus Assist - ce permite o concentrare mai bună a utilizatorului, respectiv funcţia Focus Assist - ce se poate activa oricând utilizatorul doreşte să îndeplinească sarcini fără ca atenţia să îi fie distrasă de social media, de exemplu, sau de alte notificări.



În plus, actualizărilor pentru Microsoft Edge ajută utilizatorii să se concentreze mai bine şi atunci când navighează pe internet.



"Dacă într-una din filele browser-ului există un fişier audio sau video deschis, aceasta afişează o pictogramă audio, care odată cu noile capabilităţi Microsoft Edge poate fi accesată pentru a dezactiva şi activa sunetul provenit din acea filă. Cărţile, fişierele PDF şi paginile din Reading View pot fi afişate în ecran complet, pentru o experienţă de citire fără distragere. Cumpărăturile online devin mai uşor de realizat, deoarece adresa, modul de plată şi alte informaţii pot fi salvate în siguranţă, cu opţiunea de completare automată a formularelor de plată online. Utilizatorul poate imprima paginile web într-un format mai curat, cu noua opţiune de imprimare clutter-free. În cele din urmă, noua funcţie Grammar Tools poate despărţi cuvintele din pagină în silabe şi evidenţia diferite părţi de vorbire, cum ar fi substantivele, verbele şi adjectivele", se arată în comunicatul citat.



De asemenea, Windows 10 vine cu Dictation, funcţia de voce pentru introducerea naturală a datelor. Aceasta facilitează utilizatorilor luarea de notiţe sau scrierea unei lucrări, folosind doar vocea. Astfel, plasând cursorul în orice câmp de text, în Windows 10 sau într-o aplicaţie, utilizatorul trebuie să apese tastele Win+H şi, pur şi simplu, să înceapă să vorbească. Funcţia Dictation din Windows 10 în varianta sa actualizată va capta rapid şi precis cuvintele utilizatorului, astfel încât ideile spontane sau discursurile pot fi transpuse în scris într-un mod facil.



Actualizarea Windows 10 din 30 aprilie 2018 cuprinde şi o serie de alte caracteristici noi, printre care instrumente IT simplificate de gestionare pentru utilizatorii enterprise, noi modalităţi creative prin intermediul aplicaţiilor Photos, 3D şi Windows Mixed Reality, noi soluţii pentru siguranţă online şi îmbunătăţiri ale experienţei de gaming, scrie agerpres.ro.



Grupul american Microsoft Corp a lansat noul său sistem de operare Windows 10 în data de 29 iulie 2015, în 190 de ţări, sub forma unui upgrade gratuit pentru cei care utilizau, la vremea respectivă, versiunile Windows 7 şi 8.1.