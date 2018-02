Microinvest invită studenții să desfășoare stagiul de practică în cadrul companiei

Deja de câțiva ani în cadrul companiei noastre se desfășoară cu succes "Induction Programme". În cadrul acestui program, inițiem tinerii absolvenți în specificul activității unei companii de microfinanțare, le comunicăm direcțiile principale de activitate și le oferim posibilitatea de a se afirma anume în acele domenii pentru care sunt mai predispuși. În anul 2017 am hotărât să mergem și mai departe: pentru prima dată am deschis ușile tinerilor studenți, trei dintre care au obținut rezultate excelente și au devenit parte a echipei companiei: - a afirmat dna Irina Neronov, șeful departamentului Resurse Umane a companiei Microinvest. – Suntem convinși că acest program este o șansă unică pentru viitorii specialiști de a se familiariza cu mediul de lucru, de a-și evalua abilitățile și de a înțelege dacă au ales direcția corectă.

Cum se desfășoară stagiul de practică?

În prima zi le facem cunoștință studenților cu compania, le expunem care sunt așteptările noastre de la ei totodată ascultăm care sunt doleanțele studenților. Fiecare student stagiar are un mentor, din rândul angajaților companiei, care pe toată durata stagiului îl coordonează și la care se va putea adresa cu orice întrebare.

Studenții se află în companie pe tot parcursul zilei de muncă, fapt ce le permite să pătrundă în întregime în atmosfera de lucru. Împreună cu experții noștri în creditare, atrag noi clienți, se deplasează în teren pentru a analiza afacerile clienților și participă la etapa finală de acordare a creditului. De asemenea, studenții au posibilitatea să urmărească cum activează oficiul central: să analizeze procesele de lucru, să viziteze toate departamentele și să ofere propriile aprecieri sau recomandări privind îmbunătățirea activității companiei.

Cum are loc procesul de recrutare?

Felicia Focșa, studentă în anul 3 în cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei: ”În vara lui 2017 am simțit nevoia unor schimbări. Fiind studentă în anul 2, am înțeles că pot primi mai mult dacă voi combina materialul teoretic predat de profesori cu un stagiu de practică desfășurat în cadrul unei companii adevărate. Pentru a găsi un loc de muncă, care să îmi permită să îmi pun în valoare capacitățile și să mă dezvolt ca și personalitate, am apelat la izvorul nesecat de informații, cunoscut de toată lumea, și anume: la rețeaua internet. Răsfoind, una după alta paginile, am atras atenția la anunțul postat de compania Microinvest. Și, chiar dacă eram sceptică în privința angajării într-o companie atât de mare din lipsa experienței de muncă, am expediat CV-ul, simțind că ”este locul potrivit pentru mine” și că acolo voi găsi ceea ce caut.

Am fost telefonată destul de repede și invitată la un interviu, am trecut testarea și am fost admisă să petrec stagiul de practică. În lunile următoare pe care le-am petrecut în companie, m-am regăsit, am căpătat încredere în propriile forțe, care îmi lipsea, am cunoscut oameni care sunt dispuși să mă ajute în orice moment, personalități puternice cu experiență vastă, de la care am învățat multe lucruri noi.Mă inspiră dorința colaboratorilor de a se perfecționa în permanență, de a căpăta noi abilități și competențe.

După 3 luni, mi s-a propus să devin parte a Echipei companiei cu posibilitatea de a-mi continua studiile în cadrul academiei. Am găsit un job interesant într-un colectiv prietenos și șansa de a mă dezvolta permanent, sunt foarte mulțumită de alegerea făcută.”

Pentru anul 2018, avem planuri ambițioase privind integrarea tinerilor colaboratori. Începând cu luna februarie, 9 studenți din anul 2, își desfășoară stagiul de practică în compania Microinvest, iar, în luna martie, lor li se vor alătura studenții anului 3. În luna iunie 2018 vom da startul următoarei grupe de studenți în cadrul "Induction Programme".

Dacă sunteți student al anului 2 sau 3, aveți rude sau studenți cunoscuți, încercați-vă forțele, expediați CV-ul la cariera@microinvest.md și urmăriți-ne pe https://www.facebook.com/MicroinvestMD/

Pentru mai multe detalii despre program, accesați http://microinvest.md/fii-parte-dinechipa/

_______________________

Microinvest – este o companie de micro finanțare cu capital străin, care își desfășoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova începând cu anul 2003. Compania este un partener de încredere pentru micul business, oferind creditare flexibilă și la timp clienților săi. Microinvest – un partener de încredere.

