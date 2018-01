Michael Douglas a făcut public faptul că a fost acuzat de hărţuire sexuală

Actorul în vârstă de 73 de ani a declarat, într-un interviu pentru site-ul Deadline, că o fostă angajată îl acuză că "s-a masturbat în faţa ei" şi că "a vorbit foarte murdar despre ea cu prietenii lui".

"Recunosc, un limbaj colorat, dar să mă masturbez în faţa ei? Este ceva de care am auzit abia anul trecut. Nu este o expresie asociată anilor '80. Aşa că m-am gândit că treaba pute", a spus Douglas, care este căsătorit cu actriţa Catherine Zeta-Jones.

"Este o minciună totală, un neadevăr", a spus actorul privind acuzaţia de a se fi masturbat în faţa femeii.

Actorul a mai spus că acuzaţia este "foarte dureroasă", mai ales că are o reputaţie bună, atât ca actor, cât şi ca membru al familiei din care face parte. Douglas a mai spus că cel mai dureros lucru a fost să vorbească despre aceste acuzaţii cu soţia şi copiii lui, care se tem că vor merge la şcoală şi vor fi ţinta comentariilor colegilor din cauza posibilităţii ca tatăl lor să fie un "hărţuitor sexual".

Acesta este şi motivul, a mai spus Michael Douglas, pentru care a ales să facă public faptul că i s-au adus aceste acuzaţii, înainte ca ele să apară în presă.

Actorul a mai spus că sprijină femeile care au dat în vileag abuzurile sexuale de la Hollywood, săvârşite de persoane precum producătorul de film Harvey Weinstein.

The New York Times a publicat, la începutul lunii octombrie 2017, o anchetă despre comportamentul de "prădător sexual" al producătorului de cinema Harvey Weinstein. Peste o sută de femei, printre care Ashley Judd, Rose McGowan, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Rosanna Arquette, Asia Argento şi Cara Delevingne, l-au acuzat pe Harvey Weinstein de hărţuire, agresiune sexuală şi viol. Trei anchete sunt în curs, deschise de autorităţile din Londra, New York şi Los Angeles. Între timp, Weinstein a fost înlăturat din rândul membrilor Academiei de film americane, Academiei de film britanice şi Sindicatului regizorilor americani. În prezent, autorităţile investighează şi dacă producătorul de film nu a deturnat fonduri cu scopul de a păstra secrete faptele sale.

Însă consecinţele acestui scandal au depăşit colinele oraşului Los Angeles. Scandalul nu s-a limitat la industria cinematografiei, atingând şi oficiali ai marilor companii, precum Disney şi Amazon, dar şi zona media.

De asemenea, printre vedetele acuzate de abuz sexual se numără actorul Kevin Spacey, regizorul Bryan Singer, actorul Dustin Hoffman, producătorul muzical Russell Simmons, actorul de comedie Louis CK şi actorul Geoffrey Rush.

De-a lungul unei cariere de peste patru decenii, Michael Douglas a câştigat două premii Oscar, unul în calitate de producător al filmului "Zbor deasupra unui cuib de cuci", împreună cu Saul Zaentz, în 1976, iar celălalt pentru rolul din filmul "Wall Street" (1988). Michael Douglas a apărut în numeroase lungmetraje, precum "Idilă pentru o piatră preţioasă" şi "Wonder Boys", însă rolul care l-a propulsat a fost cel al inspectorului de poliţie Steve Keller, pe care l-a interpretat în cele 98 de episoade ale serialului de televiziune "Străzile din San Francisco", difuzat de televiziunea ABC între anii 1972 şi 1976.