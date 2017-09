Mexic: Bilanțul seismului, cel mai devastator din ultimul secol, a ajuns la 61 de morți

Angajați ai serviciilor de urgențe, militari și polițiști încercau cu disperare, vineri seară, să găsească supraviețuitori ai seismului devastator produs în noaptea de joi spre vineri în sudul Mexicului, care a făcut cel puțin 61 de victime și peste 200 de răniți, informează AFP.

Epicentrul celui mai puternic cutremur de pământ ce a avut loc în această țară în ultimul secol, ce a avut o magnitudine de 8,2, a fost situat în Oceanul Pacific, la aproximativ 100 de kilometri distanță de localitatea Tonala, aflată pe coasta statului Chiapas, potrivit Serviciului de prospectare geologică al Statelor Unite (United States Geological Survey — USGS).

Însă statul care a fost cel mai afectat de seism a fost Oaxaca, aflat în sudul Mexicului, unde 46 de persoane au murit. Dintre acestea, 17 au fost identificate în localitatea Juchitan, unde mai multe victime ar putea fi în continuare rămase sub clădirile care s-au prăbușit.

Automobile acoperite de moloz, fragmente de ziduri prăbușite, bucăți de sticlă și de lemn care blochează străzile: această localitate cu 100.000 de locuitori, înconjurată de munți acoperiți cu vegetație tropicală, era complet desfigurată în cursul zilei de ieri.

Aproape de Primărie, al cărei sediu a fost sever avariat, militarii și polițiștii încercau din răsputeri să găsească supraviețuitori sub moloz, într-o tăcere apăsătoare.

"Am făcut tot ce am putut pentru a-l scoate pe prietenul nostru. Erau doi oameni acolo, sub moloz, am salvat doar unul", a relatat pentru AFP un polițist municipal cu uniforma acoperită de praf, în timp ce colegii lui continuau să sape în mormanul de dărâmături cu ajutorul unor lopeți.

"Să dea Dumnezeu să fie viu!", spune o femeie de etnie zapotecă, exprimându-și sprijinul pentru echipele de intervenție, la câțiva metri distanță, în timp ce în întreaga localitate patru utilaje folosite pe șantiere și mai multe camioane sunt utilizate pentru înlăturarea molozului.

"Nimeni nu se aștepta la asta și din acest motiv oamenii nu au ieșit suficient de repede din case și au fost acoperiți de dărâmături", a spus Vidal Vera, un polițist municipal în vârstă de 29 de ani.

"Nu-mi amintesc să fi văzut vreodată pe undeva un seism atât de îngrozitor", a mai spus el, adăugând că "orașul este devastat".

În cursul dimineții, un localnic a scos de sub dărâmături drapelul mexican, pe care l-a fluturat apoi cu mândrie în aer. Imaginea a devenit ulterior virală pe rețelele de socializare.

Președintele mexican Enrique Pena Nieto s-a deplasat cu elicopterul în zonele afectate din statul Oaxaca, inclusiv în Juchitan, unde a ascultat în cursul după-amiezii relatările localnicilor, înainte de a se îndrepta spre statul Chiapas.

În Matias Romero, o localitate tot din statul Oaxaca, hotelul Sensation s-a înclinat într-o parte și a rămas suspendat într-o poziție oblică și periculoasă.

"A fost cel mai mare cutremur de pământ din istoria Mexicului, dar noi suntem încă aici, Oaxaca este încă în picioare", a declarat guvernatorul acestui stat mexican, Alejandro Murat, la un post de radio local, precizând că armata a desfășurat peste 1.000 de militari în regiuni.

Alimente și mii de saltele și pături "sunt în curs de a ajunge în zonele afectate", a promis guvernatorul mexican în fața locuitorilor afectați de tragedie.