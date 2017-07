Mesajul unui polițist care va asigura ordinea mâine la protest: „Vor fi oameni care vor încerca să mă convingă că sunt un trădător de patrie, dar ei nu știu că eu voi îndura tot”

Mâine sunt anunțate proteste la Chișinău. Partidele de opoziție și-au îndemnat susținătorii și simpatizanții să iasă în Piața Marii Adunări Naționale pentru a manifesta împotriva schimbării sistemului electoral. Un polițist care va asigura mâine ordinea publică a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj emoționant, în care a scris trăirile sale, atunci când protestatarii blamează și-i înjosesc ofițeri.

„Pe 30.07.2017, duminică, o să am onoarea să mă aflu în PMAN, să văd oameni care au venit cu un suflet de speranță, însă și oameni care s-au vândut deja pentru 150 de lei. Oameni care mă vor înjosi, blestema, înjura, care vor încerca să mă convingă că sunt un trădător de patrie, de părinți, frați, dar ei nu știu că eu voi îndura tot. Și nu pentru salariul primit, și nu pentru că am ordin, ci pentru că am jurat credință patriei. Și indiferent cine e la conducere, eu o să stau acolo pentru neam, credință, pentru mama și tata, pentru fiecare copilaș care speră să aibă un viitor mai bun.

Nu-mi ziceți mie că nu vă temeți de mine. NU TREBUIE SĂ VĂ TEMEȚI DE MINE. EU O SĂ FIU ACOLO PENTRU CĂ ÎN CAZ DE VIAȚA VOASTRĂ VA FI ÎN PERICOL, EU S-O DĂRUI PE A MEA. Eu tot sunt copilul, fratele, nepotul, prietenul cuiva, dar spre deosebire de voi, eu nu-mi vând onoarea”, a scris Serghei Lujan.