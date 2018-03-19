Mesajul de felicitare trimis de Dodon pentru Vladimir Putin cu noua victorie la alegeri: „Rusia puternică nu are nevoie doar de ruși”

De menționat că mesajul lui Dodon a fost scris doar în limba rusă, fără a fi tradus și în limba română.

„Сильная Россия нужна не только россиянам!

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От всей души поздравляю Владимира Владимировича Путина с уверенной победой на выборах и переизбранием на пост Президента Российской Федерации.

Как Президент независимой Республики Молдова, хочу сказать со всей ответственностью: сильная Россия нужна не только россиянам. Сегодня Россия во главе с Владимиром Путиным, стала символом надежды для всех народов, выступающих за стабильность во всех регионах мира, за суверенную внутреннюю и внешнюю политику, за традиционные ценности.

Владимир Путин показал себя как большой друг Республики Молдова. При его непосредственном участии и поддержке были достигнуты крайне важные соглашения между нашими странами об открытии российского рынка для молдавских предприятий, о миграционной амнистии для десятков тысяч трудовых мигрантов из Молдовы, работающих в России.

Владимир Владимирович Путин продолжает, и, я уверен – продолжит лидировать в рейтинге лидеров зарубежных государств по всем опросам общественного мнения в Молдове. Знаю, что за Путина проголосовало подавляющее большинство граждан России, постоянно проживающих в Республике Молдова.

Пользуясь предоставленной возможностью, хочу подтвердить, что Республика Молдова в полной мере заинтересована в дальнейшем углублении и расширении всеобъемлющего стратегического партнерства с Российской Федерацией, основанного на исторически сложившихся на протяжении веков добрых и дружественных отношениях между нашими странами и народами.

Нам предстоит ещё очень многое сделать совместно с Российской Федерацией и её Президентом. И я уверен: мы друг друга не подведём!”, a scris Dodon într-o postare pe facebook.

UNIMEDIA aminteșe că într-un interviu acordat anterior de Igor Dodon, președintele spune că Republicii Moldova îi lipsește un patriot precum e Vladimir Putin.