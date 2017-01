Mesajele politicienilor în noaptea dintre ani. Ce spun Plahotniuc, Ghimpu și Năstase despre 2016 și ce așteptări au de la 2017

În noapte dintre ani, mai mulți politicieni au ținut să vină pe Facebook cu câte un mesaj de felicitare. Aceștia au făcut totalurile lui 2016 și și-au arătat speranța că 2017 va fi un an mult mai bun. Într-o înregistrare video, liderul Platformei Demnitate și Adevăr, a ținut să le mulțumească susținătorilor Platformei, dar și celor care au votat candidatul comun la scrutinul prezidențial. Mai mult, Andrei Năstase a făcut un apel la rezistență și unitate: „Să fim încrezători că împreună vom reuşi să transformăm Moldova într-o ţară prosperă”

„Vă mulţumesc celor care cu zecile de mii aţi participat la acţiunile de protest organizate de Platformă în anul 2016. Vă mulţumesc celor care v-aţi alăturat eforturilor noastre de constituire a unui partid politic Platforma Demnitate şi Adevăr. Vă mulţumesc tuturor celor care aţi votat candidatul comun al forţelor democratice în alegerile prezidenţiale din toamna acestui an”, spune Andrei Năstase.

Vlad Plahotniuc și-a arătat convins că 2017 va aduce mai multe lucruri bune pentru fiecare moldovean.

„Se încheie anul 2016 care n-a fost ușor pentru Moldova, dar care a deschis mai multe perspective bune pentru anul următor. Am încredere că 2017 va aduce mai multe lucruri bune pentru fiecare cetățean în parte, iar aici, acasă, în Moldova, să ne fie tuturor mai bine. Pentru că Moldova și moldovenii merită mai mult! Să se împlinească ce gândiți, să se-adune cele bune, să fiți sănătoși și fericiți alături de familiile voastre. La mulți ani tuturor în 2017!”, scrie Vlad Plahotniuc pe pagina sa de Facebook.

Iar Mihai Ghimpu a făcut un apel către moldoveni să se implice mai mult viața politică, economică și socială a țării.

„Mă adresez vouă, pentru că voi sunteți speranța zilei de mâine. Avem nevoie de implicarea voastră mai activă în viața politică, economică, socială, pentru ca împreună cu voi să făurim acel viitor pe care ni-l dorim cu toții - reîntregiți, în securitate și bunăstare.

În prag de An Nou, gândul îmi este și alături de miile de cetățeni plecați la muncă peste hotare, de familiile lor rămase acasă, de pensionari, bătrâni, bolnavi, orfani, cărora le doresc, de asemenea, căldură în suflet, bunăstare, pace și liniște, fericire și un an mai bun.

Lăsați magia urăturilor străbune să Vă picure în suflet fiori de sfințenie și primiți cu drag gândurile noastre de prețuire, prosperitate și belșug. Vă urăm un An al dorințelor împlinite, cu multă liniște, căldură și armonie în suflet, un An mai bun și mai luminos. Fie ca speranțele și proiectele Dumneavoastră cele mai frumoase să-și găsească împlinirea în anul 2017! SĂRBĂTORI FERICITE! LA MULŢI, MULȚI ANI!”, scrie Mihai Ghimpu pe pagina sa de facebook.