Membrul PAS, Sergiu Litvinenco, explică declarația Maiei Sandu referitoare la Unire: Nu poate fi făcută ca și anterior, în condiţii de război

Membrul și juristul Partidului Acțiune și Solidaritare, Sergiu Litvinenco, a venit cu o explicație la declarațiile făcute de președinta PAS, Maia Sandu, cu referire la Unirea Republicii Moldova cu România. Pe pagina sa de Facebook, Litvinenco a scris că mesajul a fost destorsionat și interpretat greșit de mai mulți.

„La Congresul PAS din 10 septembrie, răspunzând unei întrebări legate de cauza unionistă, Maia Sandu a spus următoarele: ”unirea nu poate fi impusă SAU făcută unirea așa cum s-a întâmplat altădată".

Ce poate înțelege un ascultător de bună credință din acest text? Întâi de toate, că sunt 2 idei distincte aici, separate prin conjuncția ”SAU”. Prima se referă la aceea că unirea nu poate fi impusă, ci făcută exclusiv în mod democratic, conform prevederilor constituțiilor celor 2 state și potrivit normelor de drept internațional; dacă cunoaște cineva o altă modalitate, să ne-o spuna și nouă. A doua idee este că unirea nu poate fi făcută ca și anterior, adică așa cum s-a făcut în 1918, în condiţii de război.

Ce a făcut „presa” și trollii aserviți Partidului Democrat și sateliților acestuia? Au omis din declarație conjuncția ”SAU” și au promovat falsa idee precum că liderul PAS ar fi spus că „unirea nu poate fi impusă (…) așa cum s-a întâmplat altădată”, prefigurând ipoteza manipulatorie că Maia Sandu ar fi calificat Unirea din 1918 ca fiind ”impusă”.

E vorba de o banală epidemie de dislexie? Sau e totuși altceva?”, a scris juristul PAS.

Menționăm că în cadrul Congresului Partidului Acțiune și Solidaritate care a ajut loc duminica trecută, întrebată ce părere are despre unirea Republicii Moldova cu România, Maia Sandu a declarat: „Despre Unirea cu România... Noi am discutat lucrul acesta și la Congresul precedent. Noi tot timpul am spus că relațiile cu România sunt cele mai importante și avem în rândurile noastre mulți membri care împărtășesc dezideratul Unirii cu România.

Acest lucru îl cunoaștem și știm că o mare parte sau o bună parte din cetățenii R. Moldova consideră că aceasta este soluția pentru a îndrepta lucrurile în R. Moldova Noi, cel puțin membrii noului Birou PAS, considerăm că nu e real ca UE să permită unui stat membru să înghită un teritoriu care este corupt, divizat, care nu are stat de drept și toate păcatele pe care le mai are. Cei care cred și promit că pot să facă unirea astăzi sau mâine...își asumă această promisiune, dar noi o credem nerealistă”.