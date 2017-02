Melania Trump, de la prințesă a modei la Primă Doamnă a SUA

Când am văzut-o coborând treptele de la Lincoln Me­morial la braţul lui Donald Trump, îmbrăcată într-un palton negru, încheiat mi­lităreşte la două rânduri de nasturi, am înţeles că a venit cu lecţia învăţată la concertul inaugural organizat pe 19 ianuarie şi in­titulat după sloganul din campania prezidenţială, Make America Great Again. O ţinută sobră, creaţie a newyorkezului Norisol Ferrari, pe care Melania Trump a afişat-o încă de pe treptele avionului ate­rizat la Washington, unde o lume întreagă aştep­ta s-o vadă în noua haină de Primă Doamnă. Şi un outfit potrivit mai ales pentru momentul depunerii coroanei de flori la cimitirul Arlington, în memoria militarilor americani căzuţi pe front.