Cât sunt de eficiente medicamentele de genul Cavintonului, Cerebrolysinului, Piracetamului, Magneziului etc.? Aflăm pe pagina "Medicina altfel", lansat pe o reţea de socializare.

Autoarea paginii, Mihaela Jardan, medic neurolog, care timp de aproape zece ani activează la un spital din Germania, susţine că aceste medicamente reprezintă tratamentul de bază al bolilor neurologice din Moldova: "Ele sunt bune aproape în orice boală și am eu o vagă bănuială că se administrează conform principiului: nu ajută, dar nici rău nu fac...".

Mai mult, autoarea a venit şi cu o descriere pentru ficare preparat.

"1. Cavinton, Cerebrolysin, Piracetam, Lucetam etc.

Medicamente administrate de regulă la pacienți cu accident vascular cerebral, dureri de cap, amețeli, tulburări de memorie etc. Se consideră că ele ameliorează circulația sanguină, memoria și contribuie la regenerarea creierului. Aceste efecte nu au fost demonstrate în studii serioase și nu se folosesc decât în spațiul post-sovietic.

Ameliorarea circulației sanguine e un termen extrem de vag și tratamentul se axează pe cauză și simptome.

Memoria poate fi scăzută din numeroase motive, se tratează și aici cauza. Unicele medicamente acceptate pentru încetinirea deteriorării memoriei sunt cele administrate pentru boala Alzheimer. Unica utilizare a Piracetamului acceptată (ca alternativă) în Germania, e în cazul unor mișcări involuntare, apărute în comă la anumți pacienți (eu personal nu am văzut să fie utilizat.

Regenerarea creierului după accident vascular cerebral e o temă complexă, dar cu siguranță medicamentele de mai sus nu sunt eficiente.