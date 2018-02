Maxim Masiutin, la 20 de ani ai Companiei „Ritlabs”: „Suntem tot mai cunoscuţi şi apreciaţi pe plan internaţional”

Totodată, el a menționat că anul 2017 – anul dinaintea aniversării de 20 de ani a companiei, a fost un an favorabil pentru Ritlabs: „Suntem tot mai cunoscuţi şi apreciaţi pe plan internaţional, iar produsul nostru – programul de poştă electronică „The Bat!” în anul 2017 a fost exportat utilizatorilor din 98 de ţări ale lumii, iar toți acești 20 ani de activitate am exportat în 191 de țări ale lumii. Interacţionăm cu clienţii în mod direct şi acordăm importanţă deosebită calităţii suportului tehnic. Prin urmare, am continuat să perfecţionăm programul, pentru a răspunde la necesităţile utilizatorilor noştri, iar în luna noiembrie 2017 am lansat o versiune nouă a programului „The Bat!” – v8.0.

Drept dovadă a succesului înregistrat, am fost premiaţi cu „Mercuriul de Aur” la categoria „Export” în concursul „Marca comercială a anului 2016”, desfăşurat în cadrul celui mai important eveniment al businessului autohton – „Gala Businessului Moldovenesc”.

În plus, compania „Ritlabs” este în top cinci cei mai buni angajatori ai anului 2017 la categoria companiilor mici, conform studiului anual „Cele mai bune companii pentru care să lucrezi”, realizat de AXA Management Consulting”, a declarat directorul companiei.

Maxim Masiutin a mai spus că, în viitor, „Ritlabs” va depune efort pentru ca programele să fie de o reală valoare pentru utilizatori, să economisească timpul, să nu admită stresuri.

„Pentru a asigura satisfacerea nevoilor clienţilor vom promova şi în viitor standarde înalte ale calităţii suportului utilizatorilor şi ne vom perfecţiona în permanenţă softurile. Tindem să devenim un lider mondial între producătorii de software în domeniul comunicaţiilor electronice – o companie cu cel mai bun suport al utilizatorilor şi cele mai bune oportunităţi pentru colaboratori. Urmărim scopul ca utilizatorii de orice dispozitive (telefoane, tablete, computere portative şi de masă, indiferent de sistemul operaţional cu care aceste dispozitive funcţionează), să plătească cu plăcere pentru programele noastre utile şi comode, care să le aducă bucurie şi să le facă viaţa mai bună”, a conchis directorul.