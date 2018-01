Maternitățile din Italia, cu meniu ca la restaurant

”Cu certitudine, maternitatea a fost și este cea mai frumoasă perioadă din viața mea. Aici, în Italia, femeile însărcinate au mari priorități. Toate cele nouă luni de sarcină nu am achitat absolut nimic. Și asta în condițiile în care eu nici măcar nu lucrasem anterior. Nașterea a fost o experiență extraordinar de frumoasă. Mă refer aici la atitudinea întregului personal medical. Din momentul în care am intrat în spital, din ”iubito” și ”scumpo” nu am mai ieșit. Chiar și acum îmi amintesc, cu zâmbet pe față, cât de dulce îmi vorbeau asistentele medicale”, a mărturisit Nina Cotorobai în cadrul interviului pentru elenarobu.md.

Tânăra spune că cele 3-4 zile de stat în maternitate au fost la fel de bine ca acasă.

”Singura diferență era că la spital eram înconjurată de cadrul medical, mereu disponibil să vină în ajutor. M-a impresionat și faptul că, pe timpul nopții, mamele care doreau puteau lăsa bebelușii în grija asistentelor. Acestea din urmă, oricum, în fiecare dimineață, luau copilașii la băiță, apoi îi îmbrăcau și îi aduceau la sânul mamei. Apropo, de câteva ori pe zi veneau să verifice dacă bebelușul a fost poziționat corect la sân”, a precizat basarabeanca.

Surprinzătoare a fost și mâncarea la maternitate. În fiecare zi mămicile au posibilitate să aleagă din meniu ceea ce doresc să consume.

