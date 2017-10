Masa rotundă: „Vizibilitatea internă și internațională a conținutului științific digital”

Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale (IDSI) în parteneriat cu Universitatea de Stat din Moldova (USM) și Consorțiul REM (Resurse Electronice pentru Moldova), Programul EIFL-OA Moldova organizează Masa rotundă cu genericul „Vizibilitatea internă și internațională a conținutului științific digital”. Evenimentul se desfăşoară în cadrul săptămânii Internaționale a Accesului Deschis (Open Access Week), ediția a 10-a. Tema săptămânii internaționale a Accesului Deschis din acest an este: „Deschis pentru a …” („Open in order to …”).