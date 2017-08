Mark Wahlberg, cel mai bine plătit actor din lume

Mark Wahlberg conduce în topul celor mai bine plătiți actori din lume, realizat anual de revista Forbes, clasament care a evidențiat o imensă diferență între veniturile obținute de vedetele masculine și cele feminine, informează Agerpres.

Mark Wahlberg, în vârstă de 46 de ani, a câștigat 68 de milioane de dolari în perioada 1 iunie 2016-1 iunie 2017 datorită rolurilor interpretate în filmele ‘Daddy’s Home 2’ și ‘Transformers: The Last Knight’, conform clasamentului Forbes publicat marți.

Fostul rapper american devenit actor l-a detronat pe liderul din 2016 al clasamentului celor mai bine plătiți actori din lume, Dwayne Johnson, cunoscut sub numele „The Rock”, care se situează în acest an pe locul al doilea, cu câștiguri obținute în ultimul an estimate la 65 de milioane de dolari.

