Maria Ciobanu: „Iurie Chiorescu ar fi fost șantajat să se alăture Partidului Democrat sau pur și simplu nu ar fi rezistat ispitei”

„Halul în care a ajuns Parlamentul este o ruşine naţională. În fracţiunea PLDM din Parlament am rămas cinci, s-a avut grijă ca şi cei care vor veni următorii în Legislativ, când cineva renunţă, să fie şi ei cumpăraţi sau să aibă dosare penale”, a declarat deputata Maria Ciobanu într-un interviu pentru Ziarul de Gardă.

Potrivit presei citate, Maria Ciobanu a declarat că cei de la guvernare l-ar fi șantajat pe Iurie Chiorescu, astfel încât acesta a decis să se alăture Partidului Democrat.

„Totul însă s-a schimbat într-o noapte. Interesant e că el, cu vreo două zile înainte de a pleca din partid, îmi trimite mie un mesaj de la un troll, prin care acela îi zice că a înţeles că el, joi, va face o declaraţie precum că iese din PLDM şi aderă la PDM. Eu l-am întrebat ce i-a răspuns, iar el mi-a spus că a râs şi că îi este interesant să-i provoace. Joi însă, el a făcut chiar acel anunţ. Probabil l-au înspăimântat sau pur şi simplu nu a rezistat ispitei. E interesant că anterior, când deputata Valentina Stratan a anunţat că a fost contactată pentru a ieşi din partid şi că i-ar fi fost propuşi bani, organele s-au autosesizat rapid. Când deputata Bodnarenco a spus asta, aşa reacţii nu au fost, a declarat Maria Ciobanu.

Totodată, deputata s-a referit și la Vlad Plahotniuc. În contextul în care, Maria Ciobanu a activat în şcoala din Grozeşti, localitate în care a copilărit Plahotniuc

„Constant l-am criticat, pentru că eu cunosc multe lucruri, chiar oameni din anturajul lui mi-au povestit că el are o problemă foarte serioasă, iar această problemă ţine mai mult de medicină. Cunosc foarte bine familia sa. Nu am niciun cuvânt de rău de spus despre familia lui Vlad Plahotniuc, mai ales despre tatăl său, care era un profesor bun de istorie şi un coleg bun. Dar, ce ştiu eu, din spusele foştilor colegi de la Grozeşti, în perioada sovietică, elevii şi profesorii, două luni de zile pe an, erau la cules struguri. Atunci, Vlad Plahotniuc era primul care mergea pe deal, dimineaţa, pe jos, fiind aproape. Toate coşurile care rămâneau din ajun le umplea, fiindcă de atunci, cred, avea slăbiciunea asta pentru bani. Am înţeles că, în familie, tatăl i-a educat în stil spartan…, iar el a vrut să demonstreze ceva. Spunea anterior că va ajunge preşedinte, ” a concis Maria Ciobanu.

