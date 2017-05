Marfă în valoare de peste un milion de euro a fost adusă în Republica Moldova, fără a fi declarată. Au fost implicați funcționari publici

A fost deconspirată o shemă de introducere pe cale de contrabandă a mai multor mărfuri de larg consum. Potrivit oamenilor legii, în aceasta au fost implicați funcționari publici printre care angajați ai Serviciului Vamal. Astfel, urmărirea penală a stabilit că grupărea criminală, în perioada anului 2016 – 2017, a introdus în țară mărfuri de larg consum, valoarea cărora depășește 27 milioane de lei.

„Ca urmare a investigației am reținut 4 persoane, dintre care: administratorul și un angajat al agentului economic, un colaborator vamal cât și un broker vamal, iar în paralel a fost pus sub învinuire și agentul economic. În rezultatul perchezițiilor am ridicat probe pentru cauza penală care demonstrează vinovăția acestora. Au fost ridicate și mijloace bănești în sumă de aproape jumătate de milion de lei, asupra cărora s-a aplicat sechestru ”, au declarat reprezentanții Procuraturii pentru Cauze Speciale.

Prin schema dată era legalizată introducerea în țară a mai multor mărfuri de larg consum printre care îmbrăcăminte, încălțăminte, aparate de uz casnic. Aceste mărfuri, ulterior erau comercializate în piețele din Chișinău, Hâncești, Ștefan Vodă și alte localități din țară.

Dacă persoanele vor fi găsite vinovate de comiterea infracțiunilor, acestea riscă o pedeapsă de la 3 la 10 ani închisoare, iar persoana juridică riscă o amendă de la 6000 la 11000 unităţi convenţionale.

Autor: Irina Grișcă, stagiară