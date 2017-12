Marele maestru la șah, Anna Muzychuk, va boicota Campionatul de șah la viteză pentru femei, din Arabia Saudită: Este îngrijorată de drepturile femeilor din țară

"În câteva zile voi pierde două titluri de Campion Mondial, unul câte unul. Doar pentru că am decis să nu merg în Arabia Saudită. Să nu joc după regulile cuiva, să nu port abaya, să nu fiu însoțită când ies afară și în general, să nu mă simt o ființă secundară. Exact un an în urmă, am câștigat aceste două titluri și am fost cea mai fericită persoană din lumea șahului, dar de această dată mă simt foarte rău. Sunt pregătită să îmi apăr principiile și să ratez evenimentul, unde în cinci zile eram așteptată să câștig mai mult decât într-o duzină de evenimente luate împreună.

Toată situația este enervantă, cel mai supărător însă este faptul că nimănui nu-i pasă. Este un sentiment amar, dar nu îmi voi schimba opinia și principiile. Același lucru îl crede și sora mea Mariya- sunt fericită că suntem de aceeași părere. Și da, pentru cei cărora le pasă- ne vom întoarce!", a scris Anna Muzychuk pe facebook.

Anna Muzychuk a câștigat Campionatul de șah la viteză pentru femei din 2016 și de două ori Campionatul blitz de șah pentru femei, din 2014 și 2016.