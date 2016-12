"Manequin Challenge" în susținerea veteranului Tudor Pînzari. A participat și Maia Sandu

În ultima zi din an, un grup de persoane a încremenit pentru câteva minute în preajma colibei în care, de șapte ani, locuiește veteranul Tudor Pânzari. La acțiune a participat și liderul PAS, Maia Sandu.

Într-un comunicat al Academiei Curajului se spune că astfel, participanții la acțiune, vor să tragă alarma privind faptul că anul 2017 va fi al șaptelea pe care bărbatul îl va petrece în stradă, după ce autoritățile i-au demolat casa în care locuia.

”Pentru noi Tudor, prin lupta pe care o duce, a ajuns să fie un simbol al rezistenței și o dovadă în plus a democrației lipsă în Republica Moldova. După 14 ani de când i-a fost demolată casa și șapte ani în stradă, instanța de judecată i-a recunoscut dreptul încălcat. Autoritățile au fost obligate să îi dea o casă, însă acest lucru nu s-a întâmplat. În aceste condiții, înțelegem că noi, cetățenii, suntem ultima lui șansă. Am lansat un cont de donații și contăm pe oamenii cu inimă mare, care ar putea contribui”, susține organizatoarea acțiunii, activista Anastasia Cucuruz.

La provocarea ”Manequin Challenge” a participat și Maia Sandu. Potrivit candidatei la funcția de președinte al statului, este revoltătoare lipsa de reacție a autorităților în acest caz. ”Am acceptat cu plăcere invitația tinerilor de a petrece ultima zi din an alături de Tudor Pânzari. Dacă prezența mea aici va putea cumva să întoarcă privirea societății către acest caz - atunci a meritat”, și-a explicat gestul Maia Sandu.

Tudor Pânzari avea 31 de ani când a schimbat bicicleta pe armă. ”Am lăsat-o în ogradă, am urcat în mașină și am plecat la război. De acolo m-am întors cu o traumă care a fost la un pas să mă transforme într-o legumă. Cât eram în spital, în stare gravă, autoritățile au decis să demoleze blocul în care locuiam. Toți vecinii au primit în schimb o locuință și numai eu de la spital nu m-am mai putut întoarce acasă. Sperau că o să mor și nu o să îmi mai trebuiască, dar nu a fost să fie. Am luptat pentru independență, ca să înțeleg acum că e tare amară”, le-a mărturisit Tudor persoanelor venite să îl susțină.

Colectarea de bani pentru a-i cumpăra lui Tudor Pânzari o casă la Căușeni are loc pe o platformă internațională de crowfunding. Persoanele cu inimă mare pot dona accesând: www.gofundme.com/casa-pentru-veteranul-tudor-pinzari