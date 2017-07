Maia Sandu, despre promisiunea lui Candu: Este „decizia suverană” a Uniunii Europene să accepte sau nu cererea de aderare a Moldovei la UE

Nu poți promite unui popor un loc în comunitate statelor UE, dacă violezi normele democrate prin sisteme electorale inoportune. La aceste concluzii a ajuns lidera Partidului Acțiune și Solidaritate în urma promisiunii Președintelui Parlamentului Andrian Candu, că precum, Republica Moldova va depune cererea de aderare la UE până în 2018.

Maia Sandu spune că în Republica Moldova, promisiunile guvernării despre aderarea la UE au devenit sport național. „Fără voință politică necesară pentru a face schimbări reale, guvernarea nu poate decât să decepționeze, fapt demonstrat atât prin atitudinea critică a partenerilor occidentali, cât și prin exodul continuu al populației, ceea ce este mult mai grav. Oamenii nu au cum să-i mai creadă, oricât de mult ar încerca guvernanții să-i păcălească prin intermediul propagandei televizate și a unei droaie de postaci aflați în solda micului dictator, care se vrea mare politician”, scrie fosta ministră a educației pe pagina sa de Facebook.

Sandu mai spune că nu poți convinge partenerii europeni și asigura Moldovei un loc în marea familie europeană subminând statul de drept prin justiție selectivă, violând normele democratice prin sisteme electorale inoportune, limitând dreptul la opinie și presa liberă prin intimidarea celor cu viziuni diferite. „Aderarea la UE nu se face prin cheltuirea banilor furați de la cetățeni pentru a plăti firme de lobby precum Podesta și Burson Marsteller, cea din urmă avându-i printre clienți notorii pe Ceaușescu și Yanukovich”, a menționat lidera PAS.

Maia Sandu a punctat faptul că „guvernarea e liberă să depună cereri în orice zi, dar e „decizia suverană” a instituțiilor europene să le accepte sau nu”, menționând faptul că Dl Johannes Hahn, Comisarul european pentru politica de vecinătate şi negocieri de extindere le-a recomandat autorităților de la Chișinău „să se concentreze pe reforme”.

UNIMEDIA amintește că președintele Parlamentului, Andrian Candu, a semnat o declarație prin care cere adoptarea rezoluției privind perspectiva aderării a Republicii Moldova la UE.

Întrebat când va fi Republici Moldova pregătită pentru aderare la EU, Candu spune că dacă guvernarea va continua în același ritm să implementeze reformele, în 2018 Republica Moldova ar putea depine cererea de aderare.

„Pentru depunerea cererii de aderare trebuie să fim pregătiți, să fim eligibili. Dacă în ritmul cu care am început anul 2016 și continuăm în 2017, dacă continuăm cu reformele, într-un an de zile am putea să reușim, ca în 2018 să fim capabili să depunem cererea de aderarela EU”, a mai declarat Candu.