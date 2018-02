Maia Sandu, despre diploma de studii a ex-premierului, Chiril Gaburici: „Nu s-a prezentat la ultimele 2 examene de Bacalaureat, ceea ce înseamnă că el nu are o diplomă”

„Ministerul Educației a facut interpelări la câteva instituții, la colegiul în care s-a înscris domnul Gaburici, la Universitatea Slavona și al ASEM, informația pe care am primit-o a fost de la colegiu, dânsul nu s-a prezentat la ultimele 2 examene de bacalaureat, ceea ce inseamnă ca el nu are o diplomă.

„La ASEM am fost informați ca el a facut 2 ani, după care s-a transferat la Universitatea Slavonă, doar că actul cu care a fost inmatriculat nu ne-a fost prezentat, spunând că a fost ridicat de către o unitate a ministerului de Interne.

Pub

E evident că nu au vrut ca noi sa vedem acest lucru. și pornind de aici, În martie 2015, eu am semnat o scrisoare catre Procuratura Generală în care am zis că noi avem bănuieli că actul de studii în baza căruia a fost înmatriculat la ASEM este fals și am rugat ca procuratura să verifice, pentru că procuratura avea atunci acces”, adeclarat Maia Sandu în cadrul emisiunii „În profunzime” de la PROTV.

UNIMEDA amintește că studiile lui Chiril Gaburici au ajuns în vizorul poliţiei în martie 2015, când o investigaţie jurnalistică a Ziarului de Gardă a depistat mai multe inexactităţi în CV-ul acestuia. Cu patru luni mai târziu, dosarul penal privind diploma sa de studii a fost clasat de procurori.