Maia Sandu, către Candu. Acum un an a promis că va fi mai bine: Are un loc de muncă bine plătit și a trecut într-un apartament de 243 m.p.

La un an de la promisiunea făcută de Andrian Candu, că moldovenii vor trăi mai bine, singurul moldovean care simte că își duce viața mai confortabil este speakerul Parlamentului. Declarațiile aparțin liderului Partidului Acțiune și Solidaritate Maia Sandu.

Potrivit lui Sandu, vorbele lui Candu au fost spune în vânt. „Acum un an, Candu anunța, fără a clipi din ochi, că maximum într-un an, în Moldova se va trăi mai bine. Spunea că, pentru a opri exodul moldovenilor din țară, PD-ul și guvernarea vor oferi locuri de muncă, locuințe accesibile și venituri comparabile cu cele din regiune. Potrivit investigațiilor Ziarului de Gardă, spicherul și-a atins acest obiectiv. Are un loc de muncă bine plătit, a trecut într-un apartament de 243 m.p., iar veniturile de peste 11 milioane lei în 2016 sunt într-adevăr comparabile cu cele "din regiune", deoarece locuiește lângă nașul său, Plahotniuc”, a scris președintele PAS pe pagina sa de Facebook.

Maia Sandu spune că moldovenii au obosit să supraviețuiască și pleacă zilnic în alte state. „De cealaltă parte, cetățenii continuă să plece cu sutele pe zi, pe motiv că nu au locuri de muncă bine plătite din cauza că țara este jefuită de binomul Plahotniuc-Dodon”, a conchis Sandu.

UNIMEDIA amintește că președintele Parlamentului, Andrian Candu, s-a mutat anul trecut într-un apartament cu o suprafață de 243 de metri pătrați, pe care l-a obținut prin contract de comodat anul trecut.

Potrivit Ziarului de Gardă, surse apropiate de președintele Parlamentului susțin că șeful Legislativului s-a mutat în blocul din str. Bulgară, acolo unde locuiește și nașul său, liderul democraților, Vladimir Plahotniuc.

Relația de afaceri cu Plahotniuc i-a adus lui Andrian Candu anul trecut 11,5 milioane de lei. Andrian Candu deține 10% din capitalul social al firmei „Prime Management”, celelalte 90% fiind proprietatea lui Vladimir Plahotniuc. SRL-ul care gestionează mai multe afaceri ale lui Plahotniuc are un capital social de 465 de milioane de lei.