Maia Sandu: Nu am venit cu lozinci, nu am venit urmând un interes sau altul, am venit cu sărbătoare în suflet și gânduri bune

Lidera PAS, Maia Sandu, alături de mai mulți simpatizanți ai formațiunii politice pe care o conduce, au fost prezenți la Marea Adunare Centenară, însă fără a vorbi de pe scenă.

"Astăzi, împreună cu colegii şi simpatizanţii PAS, am adus un omagiu înaintaşilor noştri, care cu 100 de ani în urmă au făcut o alegere. Atunci, oameni proveniţi din stări sociale şi etnii diferite, oameni care împărtăşeau ideologii şi valori diferite, au ales să trăiască într-un stat european, liber şi democratic, refuzând să facă parte din statul bolşevic-totalitar, guvernat prin violenţă şi minciună. Am venit astăzi în Piața Marii Adunări Naționale pentru a ne bucura alături de mulți alții de sărbătoarea unui veac de la unirea din 1918. Nu am venit cu lozinci, nu am venit urmând un interes sau altul, am venit cu sărbătoare în suflet și gânduri bune", a scris dânsa pe o rețea de socializare. Pub