Mai multe localități rămân fără curent electric. Atenţie maximă la regulile de securitate electrică în condiţii meteo deosebite

Condiţiile meteorologice anunţate prezintă un pericol real, care poate influenţa negativ activităţile socio-economice şi poate cauza daune materiale. În special, vântul în rafale poate afecta buna funcţionare a reţelelor electrice, generând astfel situaţii de insecuritate şi eventuale întreruperi avariate în furnizarea energiei electrice.



În contextul acestui avertismet Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. informează, că va întreprinde toate acţiunile impuse de circumstanţe pentru înlăturarea operativă a posibilelor defecţiuni sau avarii şi reluarea furnizării energiei electrice.

Totodată, atrage atenţia populaţiei asupra necesităţii respectării stricte a regulilor de securitate în raport cu instalaţiile electrice în situaţii de intemperii sau de avarie. Iată care sunt acestea:

- ocoliţi conductoarele electrice căzute accidental la pământ sau care atârnă suspect de pe piloni sau copaci;

- nu atingeţi conductoarele electrice rupte şi căzute la pământ;

- marcaţi locul unor rupturi de conductoare electrice şi asiguraţi paza acestuia până la intervenţia electricienilor, pentru a resticţiona astfel accesul persoanelor şi a animalelor domestice în zona de risc de electrocutare;

- nu interveniţi în instalaţiile electrice deoarece aceste acţiuni vă pun în pericol viaţa.

Despre orice incident informaţi in regim de urgenţă furnizorul de energie electrică la telefonul Serviciului 24h - 022-43-11-11.

Totodată astăzi sunt anunțate întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:

1. Chişinău, sectorul Botanica:

bd. Cuza Vodă 27/1, 27/2, 29, 29/2, 31, 33, 35, 35/2, 35/4, 35/3A, 37, 37/1, 39/2, 39/4 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



2. Chişinău, sectorul Botanica, com. Băcioi:

str. A. Corobceanu, Chişinăului, Ciocîrlia, Crimeia, Hristo Botev, Mesager, Mircea cel Bătrîn, Ştefan cel Mare, Victoriei - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



3. Chişinău, sectorul Centru:

str. Mioriţa 11, Gh. Asachi 71/3, 77, 79 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

4. Chişinău, sectorul Buiucani:

str. Tricolorului 36, 40, 42 - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



5. Chişinău, sectorul Rîşcani, or. Cricova:

str. Bogdan Petriceicu Haşdeu, Boris Glavan, Colosov, Cricova, Dimitrie Cantemir, Frunze Mihail, Minerilor, Mioriţa, Păcii, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



6. Chişinău, sectorul Rîşcani, com. Grătieşti:

str. Andrei Mureşanu, Andrei Mureşeanu, Catalan, Constantin Brîncuşi, Nicolae Moroşanu, Prieteniei, SfÎnta Treime - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00



7. Anenii Noi:

s. Floreni - parţial în intervalul de timp între 14:30 - 17:00

s. Ochiul Roş, s. Picus - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00



8. Cahul:

Cahul s. Crihana Veche - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

Cahul s. Huluboaia, s. Tătăreşti - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 15:00



9. Comrat (UTA Găgăuzia):

s. Beşalma: str. 1 Mai, 1 Mai str-la, 40 Let Octeabrea, Bogdan Hmelniţki, Bogdan S., C.Bodura, C.Bodura str-la, Casîm, Ceapaev str-la, Chesea M., Chirov, Cicalova, Colhoznaea, Cutuzova, D.Caracebana, Grigore Cotovschi, Hederlez, Iurie Gagarin, Lenin, Lesnaea str-la, Lev Tolstoi, Miciurin, Mihail Frunze, Mihail Lermontov, Mira, Mira str-la, Novaea, Pobeda, Pobeda str-la, Sadovaea, Serghei Lazo, Taras Şevcenco, Vasilii Ceapaev - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30

s. Chirsova: str. 28 Iunie, Grigore Cotovschi, Iubileinaea, Iurie Gagarin, Lenin, M.Tanasoglo, Mira, Olimpiiscaea, Sadovaea, Vinzavodskaea - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30

s. Cioc-Maidan: str. Grigore Cotovschi - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30



10. Călăraşi:

str. 1 Mai, 31 August, Ştefan cel Mare, Biruinţei, Toma Ciorbă - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30

s. Rădeni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

s. Vălcineţ: str. 31 August 1989, Alexandru cel Bun, Alexandru Donici, Alexei Mateevici, Ciprian Porumbescu, Fîntînilor, Mihai Eminescu, Miron Costin, Nicolae Milescu Spătarul, Petru Rareş, Traian, Victoriei, Vălcineţ, Ştefan cel Mare şi Sfînt - în intervalul de timp între 09:00 - 11:00

s. Pîrjolteni- în intervalul de timp între 11:00 - 13:00



11. Căuşeni:

str. Alexandr Puşkin, Alexandr Puşkin 2 str-la, Alexandr Puşkin 2 str-la, Ioan Vodă, Lermontov, Mira 2 str-la, Mira 3 str-la, Mira 4 str-la, Păcii str-la, Vissarion Belinski - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Ciufleşti - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 17:30

s. Pervomaisc, s. Constantinovca - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Taraclia - parţial în intervalul de timp între 12:00 - 17:30

s. Tocuz - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 15:40



12. Criuleni:

s. Măgdăceşti: str. Calea Liceului, Doina şi Ion Aldea Teodorovici, Măgdăceşti, Mitropolitul Varlaam, Păcii, V. Micle - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Oxentea - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Oxentea - în intervalul de timp între 09:00 - 11:00



13. Hînceşti:

str. Alexandru cel Bun, Chişinăului, Gh. Asachi, M. Drăgan, M. Sadoveanu, Muşatinilor, Octavian Goga, Regele Decebal - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 18:00

s. Voinescu - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00



14. Ialoveni:

s. Bardar - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 17:30

s. Costeşti - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:30

s. Ţipala - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 17:30



15. Leova:

str. 31 August 1989, Gribova, Independenţei, Iurie Gagarin, Iurie Gagarin str-la, Mihail Sadoveanu, Victoria - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 15:00

s. Borogani - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 11:00

s. Sîrma - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 15:00

s. Tochile-Răducani - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:00



16. Nisporeni:

s. Băcşeni, s. Chilişoaia, s. Isăicani - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 16:30

s. Bălăureşti - în intervalul de timp între 10:00 - 12:00



17. Orhei:

s. Bolohan - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Step-Soci - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 17:00



18. Străşeni:

s. Găleşti - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Lozova: str. I. Creangă - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 17:00

s. Tătăreşti - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 13:00

or. Străşeni: str. Dragoş Vodă, Maria Cibotari, Miron Costin, Orheiului - în intervalul de timp între 15:00 - 17:00



19. Ştefan Vodă:

str. 27 August, Komarov, Kutuzov, Duca Vodă, M. Eminescu, Suvorov - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20

s. Carahasani: str. 1 Mai, Ceapaev, Cotovschi, Creangă, Molodejnaia, Pobeda, Suvorov - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Olăneşti: str. Alexandr Puşkin, Alexandru Donici, Carl Marx, Ion Creangă, Molodejnaea, Nicolae Testemiţeanu, Renaşterii, Victoriei 83 - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 15:40

s. Răscăieţii Noi: str. Lenin, Molodejnaea, s.Rascaietii Noi - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 15:00

s. Slobozia: str. Alexandr Puşkin, Alexandru Donici, Alexei Mateevici, Colhoznaea, Dimitrie Cantemir str-la, Grigore Cotovschi, Iurie Gagarin, Miciurin, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Oseni str-la, Primăverii, Raisa Varan, s.Slobozia, Selişte str-la, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ştefan Vodă, Tinereţii, Trandafirilor, Vasilii Jukovski, Vostocinaea - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 15:00

s. Talmaza: str. 27 August, Gagarin, Lomachin, Suvorov - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00

s. Volintiri: str. Basarabeană, Ştefan cel Mare - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 16:00



20. Teleneşti:

str. Alexandru Hîjdeu, Alexandru Plămădeală, Constantin Negruzzi, Constantin Stamati, Renaşterii - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 16:45

s. Brînzenii Vechi - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 16:45