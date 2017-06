Mai multe localități din țară vor rămâne astăzi fără curent electric. Care sunt acestea

Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că astăzi, 26 iunie 2017, vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:

. Chişinău, sectorul Botanica, com. Băcioi:

str. Alexandru Puşkin, Baciului, Băcioi, Bucureşti, Burebista, Chisinaului, Cîmpiei, Eugen Coca, Hotin, Independenţei, Lămăiţei, Liviu Deleanu, Macilor, Nicolae Sulac, Pădurilor, Petru Zadnipru, Serelor, Sfinta Treime, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Teilor, Zodiac - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 18:00

str. Unirii, Sf. Nicolae, Renaşterii, Oana, M. Eminescu, Iurie Gagarin, I. Neculce, Independenţei, Hlobeni, Aeroport, A. Doga, Entuziaştilor, Ismail, N. Titulescu, Ştefan cel Mare, V. Lupu - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 18:00



2. Chişinău, sectorul Botanica, s. Frumuşica:

str. Dumbrava, Lozioara, Păşunilor, Sf. Ţării - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00



3. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti:

str. Alexandru cel Bun, Budai, Cartuşa, Durleşti, Gribov, Junimii, Livezilor, L. Damian, M. Eminescu, N. Dimo, Păcii, P. Rareş, Podgorenilor, V. Lupu, str şi str-la Codrilor, Rediul Mic, Şcolinaia, str-la Iaşului - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00

str. Codrilor, str-la Codrilor, N. Testemiţeanu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00

str. Gh. Coşbuc, Durleşti, Burebista, V. Lupu, Livezilor, Gribov, str şi str-la T. Vladimirescu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00



4. Chişinău, sectorul Centru:

str. Columna 180/1, A, B, D, G, J, S, V - în intervalul de timp între 09:00 - 19:00



5. Chişinău, sectorul Ciocana:

str. Maria Drăgan 38/2, 38/3 - în intervalul de timp între 09:10 - 13:00



6. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Budeşti:

str. A. Russo, Budeşti, Chişinău, Gh. Asachi, Mircea cel Bătrîn, Nucilor, Pintea Pavel, V. Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 18:00

str. Alecu Russo, Andrieş, Andrieş str-la, Baltata, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Budeşti, Chisinaului, Chişinăului str-la, Cireşilor, Clopotniţei, Clopotniţei str-la, Columna, Cotului, Crinilor, Crînilor str-la, Decebal, Florilor, Gheorghe Asachi, Ianovschii, Ion Creangă, Izvorul Vietii, Maria Drăgan, Mesterul Manole, Mihai Eminescu, Mihai Eminescu str-la, Mircea Cel Batrîn, Mitropolit Varlaam, Murelor, Murelor str-la, Nucilor, Pîntea Pavel, Proca Vasile, Şcolii, Spicului, Spicului str-la, Teilor, Teilor str-la, Trandafirilor, Vasile Alecsandri, Velicico - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:00"



7. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Coloniţa:

str. Basarabiei, Calea Basarabiei, Calea Strămoşolor, Ciprian Porumbescu, Colonita, Doina Şi Ion Aldea Teodorovici, Fîntîna Lui Radu, Ion Vatamanu, Lidia Istrate, Matei Basarab, Meşterul Manole , Mioriţa, Petru Rares, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Teilor, Valea Raiului - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 14:00



8. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Tohatin:

str. Ştefan cel Mare, Drumul Crucii, Sf. Vineri, Tineretului, Trandafirilor - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 16:00



9. Anenii Noi:

str. Comarov, str-la Comarov, Păcii, Tighina, Zagorodnaia - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:45

s. Bulboaca - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Humuleşti - parţial în intervalul de timp între 11:15 - 13:30

s. Speia - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00



10. Basarabeasca:

str. 1 Mai Jd, 1 Mai str-la Jd, 24 August, 24 August Jd, 31 August 1989, Alexandru Puşkin Jd, Alexandru Puşkin str-la Jd, Basarabia str-la Jd, Budeonîi Jd, Chişinău, Depoului Jd, Depoului str-la Jd, Drujba Jd, Frunze Mihail, Independenţei, Kirov Jd, Komsomoliscaia Jd, Komsomolskaia, Krasnoarmeiskaia Jd, Krupskaia Jd, Matrosov, Matrosova Jd, Mira Jd, Molodejnaia Jd, Nicolai Gogol, Nicolai Gogol Jd, Privoczalinaia Jd, Puteiskaia Jd, Raketnaia, Raketnaia Jd, Serghei Lazo Jd, Sportivnaia, Stepnaia, Stepnaia Jd, Trudovaia, Ucrainscaia Jd, Vasilii Jukovski, Vasilii Jukovski Jd, Verhnii str-la Jd, Vladimir Maiacovski Jd, Voczalinaia Jd, Vokzalnaia - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00"



11. Cahul:

s. Andruşul de Sus - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:20



12. Cantemir:

s. Lărguţa - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 20:00

s. Tartaul - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00



13. Comrat:

str. Suvorov - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 09:45

s. Chioselia Mare: str. Budenogo - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:00

s. Congaz: str. Cebanova, Kotovski, Sadovaea - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 12:00



14. Călăraşi:

s. Căbăieşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:00

s. Hîrbovăţ - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:00



15. Căuşeni:

str. Alba Iulia, Alecu Russo, Anna Şi Alexandru, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Boris Glavan, Doni Nichifor, Iachir Ion, Mihail Kogălniceanu, Mitropolit Varlaam, Serghei Lazo, Ştefan Cel Mare, 2,3,4,5,10 str-la, Ştefan Cel Mare - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

str. M. Kogîlniceanu, şos. Tighinei - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

or. Căinari: str. Căinari, Leonidov, Libertatii str-la 2, Pacii, Pădurilor, Ştefan Vodă - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Cîrnăţenii Noi - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 19:00



16. Ceadîr-Lunga

s. Tvardiţa: str. Sadovaea, Vatutina - parţial in intervalul de timp intre 09:20 – 10:20

s. Cazaclia: str. 24 august, per. Maeacovscogo, per. Ostrovscogo - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Gaidar: str. 1Maea, 4O-Let-Octeabrea, Cotovscogo, Lenin, Novaea, Per.Novоi, Suvorova, Şcolinaea - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:00



17. Cimişlia:

str. Alexandri Vasile str-la, Alexei Şciusev, Cimişlia, Vasile Alecsandri, Ştefan Vodă - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Ecaterinovca - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 10:00



18. Criuleni:

str. Comsomoliscaia, Doina, Ion Soltîs, Izvoarelor, Mioriţa, Orhei, Tineretulu i- parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:30

s. Slobozia-Duşca - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00

s. Hruşova - parţial în intervalul de timp între 11:30 - 13:30

s. Corjova, s. Dubăsarii Vechi - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Porumbeni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Slobozia Duşca - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



19. Hînceşti:

str. Mihalcea Hîncu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00

s. Bozieni - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 13:00

s. Ciuciuleni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Crasnoarmeiscoe: str. Cotovschi, Nahimov, Ogorodnaia, Oleg Coşevoi, str-la Ozernîi, Sadovaia, Ţentralinaia - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 13:00

s. Mereşeni - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 11:30

s. Nemţeni - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 19:00

s. Sărata-Mereşeni - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 15:30



20. Ialoveni:

s. Gangura, s. Alexandrovca, s. Homuteanovca, s. Misovca - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 18:00

s. Mileştii Mici - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 13:30

s. Puhoi, s. Văratic - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 17:35

s. Ruseştii Noi - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 19:00

s. Văsieni - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 19:00

s. Zîmbreni - parţial în intervalul de timp între 09:25 - 19:00



21. Leova:

str. Alexandru Marinescu, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Cîmpiilor, Liviu Rebreanu

- parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Beştemac - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 20:00



22. Nisporeni:

str. Basarabia, D. Cantemir, Gh. Cojbuc, Petru Movilă, Toma Ciorbă- parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:30

str. 9 Mai, Basarabia, I. Soltîs, M. Frunze, Suveranităţii, M. Viteazul - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 12:30

s. Bursuc - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 15:00

s. Bălăneşti - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 17:30

s. Cîrneşti - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00

s. Vînători - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 13:30

s. Vărzăreşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:30





23. Orhei:

s. Peresecina: str. 31 August 1989, Alexandru Donici, Alexandru Donici Str-La, Alexandru Puşkin, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Cosmonauţilor, Crişca , Dimitrie Cantemir, Docuciaev, Mihai Eminescu, Nouă, Tcacenco, Tineretului, Vasile Lupu - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00

s. Sămănanca, s. Teleşeu - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00

s. Selişte, s. Lucăşeuca - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Slobozia-Hodorogea - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:00

s. Trebujeni, s. Butuceni, s. Morovaia - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00



24. Străşeni:

s. Scoreni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:30

s. Chirianca – parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:30

s. Zamcioji - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00



25. Ştefan Vodă:

s. Ermoclia: str. 25 Let Octeabrea, Căuşeni, Chirov, Cotovschi, Gusev, Creangă, M. Eminescu, Proletarscaia - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 12:00

s. Antoneşti: str. Florilor, Izvoarelor - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 20:00

s. Feşteliţa: str. 28 Iunie, A. Puşkin, Dostoevschi, Lenin, M. Eminecsu, Valentina Tereşcova - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50

s. Popeasca: str. 27 August, 31 August 1989, Cazacu Ion, Comsomoliscaea, Cotovscovo, Florilor, Ion Creangă, Ion Soltîs, Iurie Gagarin, Lenina, Mihail Frunze, Mira, Molodejnaea, Per. Mihail Frunze, Sovetscaea, Ştefan cel Mare - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:10

s. Slobozia: str. B. Glavan. Cotovschi, Hadjigher, Livezilor, Pavel Tcacenco, Sportivnaia, str-la Jivotnov - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 20:00

s. Volintiri: str. Basarabeană, Decebal, Dimitrie Cantemir, Gheorghe Asachi, Ion Creangă, Maria Bieşu, Mateevici Alexei, Nucarilor, Păcii, Sfîntul Gheorghe, Sfîntul Vasile, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Traian, Tricolor, Ucraineană, Voluntarilor - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 20:00



26. Taraclia:

str. 28 Iunie, Bulgară, Karl Marx, Vasilii Ceapaev - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



27. Teleneşti:

s. Sărătenii Vechi - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



28. Vulcăneşti:

str. Ceapaeva str-la, Ciapaeva, Cicalov, Iakir, Jucova, Lenin, Sverdlov- parţial în intervalul de timp între 09:40 - 13:30"

s. Cîşliţa-Prut: str. 1 Mai, 1 Mai str-la, 9 Mai str-la, Alexandru Puşkin, Boris Glavan, Boris Glavan Per., Grănicerii, Ion Creangă, Lenina, Mihail Frunze, Novaea, Pobeda, Serghei Lazo, Sportivnaea, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Tineretului - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00"

s. Slobozia Mare: str. Barbu Lăutaru, Ciocîrliei, Florilor, Fratii Brescan, Independenţii, Izvoarelor, Livezilor, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Mircea Cel Bătrîn, Plopilor, Plugarilor, Pogranicinaea, Sărăieni, Sfătul Ţării, Sportivilor, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt., Tatarca Noua, Tineretului, Uliţa Mare, Unirii, V.Pocoi, Vierilor - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00

s. Cîşliţa-Prut: str. Lenina, Mihail Frunze, Pobeda, Serghei Lazo, Ştefan Cel Mare şi Sfînt - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 17:00

s. Cişmichioi: str. Anton Cehov, Bolgradscaea, Budennogo, Chirova, Ciapaeva, Cicalov, Comsomoliscaea, Coroleva, Cosmonavtov, Cotovscogo, Craineaea, Crutaea, Cutuzova, Dimitrova, Dubinina, Dunaiscaea, Dzerjinscogo, Gherţena, Goricogo, Iurie Gagarin, Jemciujnaea, Jucova, Lebedenco, Lenina, Lermontova, Lesnaea, Limanscaea, Macarenco, Melinicinaea, Miciurina, Mihail Frunze, Mihailo Lomonosov, Mira, Molodejnaea, Nicolai Gogol, Ogorodnaea, Ostrovscogo, Ovrajnaea, Pavlova, Per.Lenina, Per.Miciurina, Per.Pionerschii, Per.Zelenîi, Pescianaea, Pionerscaea, Pirogova, Pocitovaea, Pogranicinaea, Polevaea, Preanicinicova, Pugaceva, Reniiscaea, Rodnicovaea, Rubleva, S.Hozeaistvennaia, Şcolinaea, Serghei Lazo, Solnecinaea, Suvorova, Sveazistov, Tanchistov, Taras Şevcenco, Telimana, Teplicinaea, Titova, Topolinaea, Tupoleva, Tvardovscogo, Uşinscogo, Valentin Tereşcova, Vinogradnaea, Vissarion Belinski, Voinov Internaţ., Voroşilova, Z.Cosmodemieanscoi - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Etulia: stanţia Etulia - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Găvănoasa - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 11:00



Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.