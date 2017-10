Mai multe localități din țară rămân astăzi fără curent electric. Care sunt acestea

Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că mâine vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:

1. Chişinău, sectorul Botanica:

bd. Dacia 9999, str. Grădina Botanică 9, Pădurii 18/1, 18 A, B, G, J, V, Z, 25, 36 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



2. Chişinău, sectorul Centru:

str. Tighina 37,39 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



3. Chişinău, sectorul Centru, or. Codru:

str. Cobzarilor 2 str-la, Cobzarilor 7 str-la, Cobzarilor 8 str-la, Cobzarilor 9 str-la, Izvoarelor, Livadarilor, Potirnichii 3 str-la, Prepelitei, Schinoasa-Deal, Sitarului - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00(1ora)



4. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Bubuieci:

str. Livezilor, M. Frunze, Mioriţa, S. Lazo, Ştefan cel Mare - parţial în intervalul de timp între 15:10 - 16:30

str. T. Bubuiog, Livezilor, M. Frunze, Mioriţa, S. Lazo - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 15:00



5. Anenii Noi:

str. Concilierii Naţionali, Cotovschi, Parcului, Suvorov, Sportivă - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00

str. Concilierii Naţionali, Cotovschi, S. Lazo - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00

s. Hîrbovăţ - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 19:00

s. Mereni - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 16:00

s. Şerpeni - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 19:00

s. Ţînţăreni - parţial în intervalul de timp între 11:30 - 13:30



6. Cahul:

s. Giurgiuleşti:str. Independentei, Molodejnaea, Novaea, Plotnicova, Sov.Armii, Sovetscaea, Sportivnaea - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Burlăceni: str. 30 Let Pobedî, Chirova, Cotovscogo, Gvardeiscaea, Lenina, Mihail Frunze, Molodejnaea, Novaea, Ogorodnaea, Pervomaiscaea, Sadovaea, Serghei Lazo, Serghei Lazo Per., St.Greceni, Suvorova - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Frumuşica - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 10:30



7. Cantemir:

s. Cîrpeşti - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:30

s. Doina - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



8. Comrat (UTA Găgăuzia):

str. Cikalov, Gavrilov, Macarenco, Osipenko, Ostrovscogo, P.Macarenco, P.Mavrodi, P.Molodejnоi - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 11:30

or. Ceadîr-Lunga: str. 23 Decembrie, Acaţievaia, Avtomobilistov, Boris Glavan str-la, Cheleş, Cikalov, Drujbî, Dzerjînski, Egor Gaidar, Egor Gaidar str-la, Iubileinaia, Iubileinaia str-la, Jukov, Jukov str-la, Jukovski, Kalinin, Koşevoi, Kosîghin, Kuibîşev, Lenin, Maria Slavioglo, Matrosov, Miciurin, Miciurin str-la, Molodeojnaia, Octombrie, Octombrie str-la, Orehovaea, Persicovaea, Sîrtmaci, Suvorov, Vinogradnaea, Vişniovaea - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30

Ciadîr-Lunga or. Ceadîr-Lunga: str. 9 Ianuarie, Lenin, Tanchiştilor - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00



9. Călăraşi:

str. Alexandru Cel Bun, Anton Macarenco, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Bogdan Petriceicu Haşdeu 1 str-la, Bojole, Dragoş Vodă, Gheorghe Adam, Gheorghe Asachi, Gheorghe Asachi 2 str-la, Gheorghe Asachi str-la 1, Grigore Vieru, Gsc-3, Gsc-4, Gsc-5, Nicolae Testemiţeanu, Podiş, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt 1 str-la, Ştefan Cel Mare Şi Sfint 2 str-la, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt 3 str-la, Vasile Lupu, Vasile Lupu 1 str-la, Viilor - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:30

s. Horodişte, s. Pîrjolteni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Pituşca, s. Vărzăreştii Noi - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 17:30



10. Căuşeni:

str. Pietre Vechi, str-la Păcii - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Cîrnăţenii Noi - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Sălcuţa - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 19:00



11. Hînceşti:

str. 31 August, Basarabia, Cuza Vodă, Gh. Cojbuc, M. Eminescu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

str. Alexandru cel Bun, Maria Cibotari, Mihalcea Hîncu, M. Moraru, Prietenia, Sf. Maria - parţial în intervalul de timp între 08:55 - 10:30

s. Bozieni - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:15

s. Buţeni - parţial în intervalul de timp între 08:55 - 19:30

s. Cărpineni: str. Ştefan Vodă, Doina, Fiodor Sergiu, Gemenilor, Sverdlova - parţial în intervalul de timp între 13:30 - 18:30

s. Fîrlădeni - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 19:00

s. Obileni - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 20:00

s. Sărăteni - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 16:30

s. Sărata Galbenă: str. 31 August, Agarina, Boris Glavan, Cotovscogo, Criucova, Fratii Solomon, Grădinilor, Hincesti, Independentei, Ion Soltîs, Iurie Gagarin, Matrosova, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Mihail Sadoveanu, Mihail Viteazul, Molodejnaea, Naberejnaea, Octeabriscaea, Ogorodnaea, Pervomaiscaea, Serghei Lazo, Sf.Gheorghe, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt str-la, Stepnaea, Vatutina - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20



12. Ialoveni:

s. Malcoci - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45

s. Ulmu - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 19:00



13. Leova:

s. Iargara: str. Salcîmilor, Ştefan Vodă - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



14. Nisporeni:

s. Păruceni, s. Valea Nîrnovei - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 16:15

s. Şendreni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



15. Orhei:

s. Berezlogi - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Dîşcova - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00

s. Jeloboc - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 16:15

s. Lucăşeuca - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 18:00

s. Peresecina- cons. Juridici - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 19:30

s. Podgoreni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:30

s. Trebujeni - parţial în intervalul de timp între 15:30 - 17:00



16. Străşeni:

str. 1 Iunie, 2 Cartierul Locativ, Alexandru Puşkin, Alexandru Vlăhuţă, Alexei Mateevici, Barbu Lăutaru, Boris Glavan, Burebista, Calea Basarabiei, Caraciobanu, Cetatea Albă, Chişinaului Şos., Chişinău, Chişinău str-la, Codrilor, Constantin Stamati, Doina, Drumul Chisinaului, Gavriil Musicescu, Gheorghe Asachi, Gheorghe Coşbuc, Gribova, Havuzului str-la, Ioana Iakir, Ion Creangă, Ion Creangă str-la, Ion Neculce, Ion Soltîs, Leonid Severin, Liviu Damian, Maria Cibotari, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Mihail Sadoveanu, Mioriţa, Mircea Cel Batrin, Miron Costin, Mitr. G. Bănulescu Bodoni, Nicolae Sulac, Nicolae Testemiţeanu, Pirogov, Prieteniei, Serghei Lazo, Serghei Lazo str-la, Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, Şota Rustaveli, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Tărăncuţă, Teilor, Tineretului, Tomă Ciorbă, Tomă Ciorbă str-la, Trei Ierarhi, Vasile Alecsandri, Veronica Micle, Victoriei, Volocii, Volontir Mihai, A. Bernardayyi, M. Kogălniceanu, Vlaicu Pîrcălab - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 17:30

str. Ştefan cel Mare, Ştefan Neaga, V. Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:30

s. Chirianca - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:30

s. Scoreni (s. Cojuşna - cons. juridici) - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 17:30

s. Vorniceni: str. 1 Mai, Alexandru Ioan Cuza, Alexandru Plămădeală, Asachi Gheorghe, Bălaur, Bîcoveţ, Constantin Balaur, Constantin Negruzzi, Constantin Stamati, Cozmescu, Decebal, Dumenilor, Ion Luca Caragiale, Iurie Gagarin, Livezilor, Liviu Deleanu, Mihai Sadoveanu, Petrăriilor, Petru Rareş, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Tineretului, Vorniceni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:20

s. Zamcioji - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 12:30



17. Ştefan Vodă:

s. Antoneşti: str. A. Vaculovskii, Independenţei - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 20:00

s. Caplani: str. Cotovschi - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 15:00

s. Carahasani: str. Ceapaev, Cotovschi, Ion Creangă, Molodejnaia, Pobeda - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:30

s. Copceac: str. S. Lazo - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 12:30

s. Talmaza: str. 1 Mai, 27 August, 31 August 1989, Alexandru Puşkin, Alexei Mateevici, Anatolie Sîrghi, Banikov, Biruinţa, Boris Glavan, Ceapaev, Chişinăului, Cojedub, Comarova, Constantin Negruzzi, Constantin Stamati, Coroleva, Cosmonavtov, Cotovscogo, Cutuzova, Dubinina, Duca Vodă, Florilor, Ion Creangă, Ion Soltîs, Iurie Gagarin, Izvoarelor, Lomachina, Luceafărul, Makarenko, Matrosova, Maxim Gorki, Miciurin, Mihai Eminescu, Mioriţa, Morilor, Nistrului, P. Tcacenco, Pavlova, Pobeda, Prietenia, s.Talmaza, Suvorov, Timireazev, Tinereţii, Titova, Traian, Vasile Alecsandri, Vasile Lupu - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50



18. Teleneşti:

str. 1Mai, 31 August 1989, 8 Marta, Alecu Russo, Alexandru Cel Bun, Alexandru Donici, Ciprian Porumbescu str-la, Cojocaru, Dacia, Dimitrie Cantemir, Dosoftei, Eugen Coca, Frunze, Ion Neculce, Ion Soltis, Izvoras, Matei Basarab, Maxim Gorkii, Mihai Eminescu, Mihail Sadoveanu, Mioriţa, Miron Costin, Moraru V., Petru Rareş, Plopilor, Porumbescu, Renasterii, Serghei Lazo, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Telenesti, Timoşenco, Tudor Vladimirescu - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 18:00

s. Mihalaşa, s. Mihalaşa Nouă - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 18:00

s. Nucăreni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 19:30

s. Bogzeşti - în intervalul de timp între 09:00 - 11:00



Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.