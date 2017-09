Mai multe localități din țară rămân astăzi fără curent electric. Care sunt acestea

Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că astărzi vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:

1. Chişinău, sectorul Botanica:

str. Alexandru Negru Vodă 66/4, Danubius 36-50, 45-57, Sarmizegetusa 75, 77, 77A, 87, Tiras 1-47, 2-66 - în intervalul de timp între 09:30 - 18:00



2. Chişinău, sectorul Buiucani:

str. Bariera Sculeni 38, str-la Bariera Sculeni 7, 20-48, 23, Basarabilor 37, Călăraşi 78, Milano 5-19, 58-68, Torino 1-29, 2-12 - în intervalul de timp între 09:10 - 19:00



3. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti:

str. Chimistilor, Hirtoape, Hotinului, Roşiori, Sf.Gheorghe 2 str-la, Sf.Gheorghe str-la, Timisoara, Tudor Vladimirescu, 27 August - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00



4. Chişinău, sectorul Buiucani, com. Ghidighici:

str. Viilor, Valea Cînepii, Ţiglău, Ponoarelor, A. Donici, P. Bulgaru, M. Frunze, Viilor - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00



5. Chişinău, sectorul Centru:

str. Bălţi 2,3, Gheorghe Coşbuc 5, 8, 10, 12, 16, Octavian Goga 18, 22, 25, 26, 33 - în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

str. A. Mateevici 57, 65, Livezilor 65, 67 - în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

str. Cireşilor 39-53, 40-66, Dr. Viilor 26, 26/2, Nucarilor 1-23, 8-30, str-la Nucarilor 1, 6 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



6. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Bubuieci:

str. Frunze, Livezilor, T. Bubuiog - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 16:00

str. M. Frunze, Livezilor, Mioriţa, S. Lazo, T. Bubuiog - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:30



7. Chişinău, sectorul Ciocana, s. Bîc:

str. Sf. Treime, S. Lunchevici, Moldovei, Haiducilor, Grădinarilor, Constituţiei, Caştanilor, Alexandru cel Bun, Alba Iulia - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00



8. Chişinău, sectorul Rîşcani, or. Cricova:

str. Libertăţii, Livezilor, Minerilor, Ştefan cel Mare - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 18:00



9. Anenii Noi:

s. Roşcani - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 17:55

s. Şerpeni - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 19:30



10. Cahul:

s. Brînza - parţial în intervalul de timp între 15:30 - 16:30

s. Cîşliţa-Prut: str. 1 Mai str-la, Lenina, Pobeda, Sportivnaea - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:00

s. Slobozia Mare - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 15:00

s. Tartaul de Salcie - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:00

s. Tătăreşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00

s. Moscovei - parţial în intervalul de timp între 11:30 - 12:30



11. Cantemir:

s. Lărguţa - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 20:00



12. Comrat:

str. Budenîi str-la, Budeonîi, Cosmonauţilor, Lenin, Rîbhoz - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

or. Comrat: str. Diacenko str-la, Kuzneţov, Lenin - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00

or. Comrat: str. Pobeda - parţial în intervalul de timp între 10:15 - 11:45



13. Călăraşi:

s. Hirova - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 17:00

s. Răciula - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 14:00

s. Ţibirica - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Vălcineţ: str. 27 August, A. Russo, Burebista, Decebal, S. Lazo, Traian - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



14. Căuşeni:

str. A. Puşkin, Vissarion Belinskii - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 19:00

s. Hagimus - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 12:30

s. Plop-Ştiubei - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 16:00

s. Tănătari - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

15. Cimişlia:

s. Gradişte - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00



16. Criuleni:

s. Porumbeni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Zăicana - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



17. Hînceşti:

s. Ciuciuleni - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 11:30

s. Drăguşenii Noi - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 14:30

s. Leuşeni Vama - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 14:30

s. Obileni - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 20:00

s. Sărăteni - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45

s. Sărata Galbenă: str. Cotovschi, Grădinilor, Gagarin, Livezilor, Pervomaiskaia, Zoia Kosmodimeanskaia - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:40



18. Ialoveni:

s. Bardar - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 13:00

s. Cărbuna - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 20:00

s. Mileştii Noi - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 17:35

s. Ţipala - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 13:00

s. Văsieni - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 19:40

s. Zîmbreni - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:40

or. Ialoveni: str. 27 August, A. Hîjdău, Chilia, Decebal, Florilor, Hotinului, Ialoveni, Ştefan cel Mare, V. Zarzăre - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00(1ora)



19. Leova:

s. Sîrma - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 17:00



20. Orhei:

s. Lucăşeuca - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 20:00



21. Străşeni:

str. Elena Alistar, V. Lupu - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00

s. Rassvet - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:00



22. Ştefan Vodă:

str. D. Cantemir - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 16:45

s. Ermoclia: str. Gusev, Gagarin, Molodejnaia, Sadovaia - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:30

s. Ermoclia: str. Miciurin, Viilor - parţial în intervalul de timp între 11:40 - 13:40

s. Volintiri: str. Basarabeană, Ştefan cel Mare, Tricolor - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Răscăieţi - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 17:00



23. Taraclia:

s. Cairaclia: str. Dimitrova, Per.Suvorova, Sovetscoi Armii - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



24. Teleneşti:

s. Bogzeşti - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 13:00

s. Ciulucani - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 10:30

s. Săseni- parţial în intervalul de timp între 13:30 - 15:00



Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.