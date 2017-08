Mai multe localități din țară rămân astăzi fără curent electric. Care sunt acestea

Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că astăzi vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:

1. Chişinău, sectorul Botanica, com. Băcioi:

str. Alexandru Puşkin, Baciului, Băcioi, Bucureşti, Burebista, Chisinaului, Cîmpiei, Eugen Coca, Hotin, Independenţei, Lămăiţei, Liviu Deleanu, Macilor, Nicolae Sulac, Pădurilor, Petru Zadnipru, Serelor, Sfinta Treime, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Teilor, Zodiac - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 18:00



2. Chişinău, sectorul Buiucani:

str. Bariera Sculeni 38, str-la Bariera Sculeni 7, 20-48, 23, Basarabilor 37, Călăraşi 78, Milano 5-19, 58-68, Torino 1-29, 2-12 - în intervalul de timp între 09:10 - 19:00



3. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti:

str. T. Vladimirescu, Chimiştilor, 27 August - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00



4. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Vatra:

str. Renaşterii, Plopilor, Grădinilor, Gh. Ghimpu - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



5. Chişinău, sectorul Buiucani, com. Ghidighici:

str. Viilor, Valea Cînepii, Ţiglău, Ponoarelor, A. Donici, P. Bulgaru, M. Frunze, Viilor - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 19:00



6. Chişinău, sectorul Centru:

str. A. Şciusev 1, 3, Bucureşti 1-9, 2-10, Cocieri 2-14, 3-11, Fierarilor 1-17, 2-20, str-la Fierarilor 1-5, 2-8, L. Tolstoi 7-23, 14-30, 24/1, 30A, Negureni 1-15, 2-12, Sărăteni 1-7, 2-8, Suruceni 1 - în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

str. Bălţi 2,3, Gheorghe Coşbuc 5, 8, 10, 12, 16, Octavian Goga 18, 22, 25, 26, 33 - în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

str. G. Meniuc 25-45, 28-60, str-la Nucarilor 2, 3, 4, 5, 8, 8A - în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



7. Chişinău, sectorul Centru, or. Codru:

str. Sihastrului 56 - parţial în intervalul de timp între 13:30 - 18:00



8. Chişinău, sectorul Ciocana:

str. Budeşti 1-13, Călugăreni 1-11, 2-14, Dumbrava Roşie 1, 2, 3, 18, Podul Înalt 9, Vadul lui Vodă 16-68, 19-23, Vaslui 1-11, 2-12 - în intervalul de timp între 09:10 - 13:00

str. Călătorilor 1-29, 2-20, Işnovăţ 24, L. Rebreanu 3, 11-37, 20, 59, str-la L. Rebreanu 11, Movileni 2 - în intervalul de timp între 13:30 - 17:00



9. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Bubuieci:

str. M. Frunze, Livezilor, Mioriţa, S. Lazo, T. Bubuiog - în intervalul de timp între 09:00 - 18:00



10. Chişinău, sectorul Rîşcani:

str. Calea Orheiului 117, 113/2 - în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

str. Calea Orheiului 89, 89/1 - în intervalul de timp între 09:00 - 16:00



11. Anenii Noi:

s. Bulboaca - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 17:55

s. Chirca - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 18:30

s. Creţoaia - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 11:00

s. Troiţa Nouă - parţial în intervalul de timp între 11:20 - 13:20

s. Delacău - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 17:00

s. Ţînţăreni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00



12. Cahul:

str. 31 August 1989, Alecu Russo, Alexandr Puşkin, Alexei Mateevici, Alexei Şciusev, Barbu Lăutaru, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Călăraşilor, Dacilor, Doctor Petrea Cazacu, Doinelor, Dragoş-Vodă, Dunării, Eroilor, Florilor, Griviţei, Şos., Gura Frumoasei, Ilia Repin, Ion Creangă, Ion Luca Caragiale, Lăutarilor, Lev Tolstoi, Mărăşeşti, Maria Cibotari, Mihai Eminescu, Mihai Viteazul, Mihail Şolohov, Mirceşti, Muncii, Muşeţel, Nufărul Alb, P.Rumeanţev, Păcii, Prieteniei, Şos., Republicii, Seliviorstov Fiodor, Simion Murafa, Stamati, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Stejarilor, Tecuci, Teodor Nencev, Tineretului, Trandafirilor, Unirii, Valea Rece, Vasili Lupu, Vlad Ţepeş - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 18:00

str. Dumbrava Roşie, Ivan Spirin, Mihail Kogălniceanu, Mihail Koţiubinski - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 14:00

str. Ivan Spirin, Mihail Kogălniceanu - parţial în intervalul de timp între 14:15 - 17:30

s. Crihana Veche, s. Manta, s. Paşcani - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 18:00

s. Colibaşi: str. Alba Iulia, Ion Creangă, Libertăţii, Serghei Lazo, Uliţa Mare, Zaichin - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Colibaşi: str. Alexandru Cel Bun, Prietenie, Viilor, Vinogradnaea - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 16:50



13. Cantemir:

s. Lingura - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 15:00

s.Cociulia - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



14. Comrat:

s. Congaz: str. Kirov, Serghei Lazo - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:00



15. Călăraşi:

s. Rădeni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Vălcineţ: str. 27 August, A. Russo, Burebista, Decebal, S. Lazo, Traian - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



16. Căuşeni:

s. Chircăieşti - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 20:00

s. Opaci - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Sălcuţa - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 20:00

s. Tănătari - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 11:15

s. Tănătarii Noi - parţial în intervalul de timp între 11:30 - 13:00



17. Ceadîr-Lunga

str. Avtomobilistov, Egor Gaidar, Egor Gaidar str-la, Kosîghin, Koşevoi, Kuibîşev - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30

s. Tvardiţa: str. Ciapaeva, Iurie Gagarin - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



18. Cimişlia:

str. 8 Martie, Alexandri Vasile str-la, Alexandru Cel Bun, Barbu Lăutarul, Cetatea Albă, Cibotaru, Cimişlia, Cîmpiilor, Constantin Stamati, Decebal, Decebal str-la, Dragoş Vodă, Ion Popuşoi, Livezilor, Maria Cibotari, Mihai Viteazul, Sfînta Maria, Sfînta Maria str-la, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt Bul., Suveranităţii, Traian, Valul Lui Trăian, Vasile Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Albina - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 12:00

s. Codreni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Gradişte - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00

s. Lipoveni - parţial in intervalul de timp intre 13:30 - 14:30



19. Criuleni:

s. Boşcana, s. Coşerniţa, s. Oniţcani - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



20. Hînceşti:

str. Alecu Ruso, Ciocîrlia, Constantin Stamati, Cucoarelor str-la, Dimitrie Cantemir, Doina, Gavriil Musicescu, Gribova, Iachir Ion, Independenţei, Iurie Gagarin, Lev Tolstoi, Mănăstirea Căpriana, Marinescu Alexandru, Mitropolit Varlaam, Necrasova, Petru Rares, Prof. Ion Dumeniuk, Putna, Sleahul Meresenilor, Starogo, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt str-la, Studentilor, Teilor, Teilor str-la, Tineretului, Tricolorului, Vatra str-la, Viteazul Mihai - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20

s. Boghiceni - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50

s. Ciuciuleni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Crasnoarmeiscoe: str. 28 Iunie, Artema, Boris Glavan, Calinina, Chirova, Cicalova, Comsomoliscaea, Cotovscogo, Eachira, Griboedova, Iurie Gagarin, Lenina, Maxim Gorki, Mihail Frunze, Mira, Nahimova, Ogorodnaea, Oleg Coşevoi, Ozernîi str-la, Sadovaea, Serghei Lazo, Sovetscaea, Sverdlova, Taras Şevcenco, Ţentralinaea, Vişnevîi Str-La, Zarecinaea - parţial în intervalul de timp între 10:40 - 17:00

s. Lăpuşna: str. 50 Let Octeabrea, A. Lăpuşneanul, Cotovschi, Hînceşti, Gagarin, Lermontov, Umanschi - parţial în intervalul de timp între 09:25 - 20:00

s. Logăneşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 20:00

s. Negrea, s. Sofia - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 20:00

s. Obileni - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 20:00



21. Ialoveni:

str. Alexandru Cel Bun, Andrei Vartic, Bălcescu Nicolae, Braşov, Brăila, Constanţa, Ialoveni, Merilor, Nucarilor, Suciava, Traian - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Cărbuna - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 20:00

s. Gangura, s. Alexandrovca - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45

s. Ţipala - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:00

s. Văsieni - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 19:40

s. Văsieni - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 16:30



22. Leova:

s. Hănăşenii Noi - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 18:00

s. Sărata Răzeşi - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



23. Nisporeni:

s. Brătuleni - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:00



24. Orhei:

s. Lucăşeuca - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 20:00

s. Pelivan - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Susleni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



25. Străşeni:

s. Drăguşeni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00

s. Oneşti - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 18:00

s. Tătărăşti - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:30



26. Ştefan Vodă:

str. 31 August 1989, Alexei Mateevici, Bugeacului, Suvorov, Constructorilor - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

str. D. Cantemir - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 16:45

s. Antoneşti: str. Alexei Vakulovski - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 20:00

s. Brezoaia: str. Comsomolului, Herson, Jirnovaia, Lenin, Molodejnaia, Nadrecinaia, Odesscaia, Brezoaia - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45

s. Lazo, s. Semionovca - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45

s. Crocmaz: str. Chirova, Colhoznaea, Comsomoliscaea, Dacia, Gherdima, Lenina, Maxim Gorkii, Mira, Naberejnaea, Renaşterii, Şcolinaea, Serghei Lazo, Sovetscaea, Suvorov, Toma Ciorbă, Zelenaea - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 19:00

s. Ermoclia: str. Gusev, Gagarin, Molodejnaia, Sadovaia - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:30

s. Ermoclia: str. Miciurin, Viilor - parţial în intervalul de timp între 11:40 - 13:40

s. Palanca: str. Fraţii Dumitraşcu - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Slobozia: str. B. Glavan, Cotovschi, Hadjigher, str-la Ion Soltîs, Livezilor, Pavel Tcacenco, str-la Jivotnov, Sportivnaia - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 20:00

s. Volintiri: str. Decebal, Dimitrie Cantemir, Sfоntul Gheorghe, Tricolor - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 19:00



27. Taraclia:

s. Cortenul Nou - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:30



28. Teleneşti:

s. Chiştelniţa, s. Scorţeni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Ciulucani, s. Mîndreşti - cons. casnici - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30

s. Verejeni - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 20:00



29. Vulcăneşti:

str. 25 Let Moldavii, Ciapaeva, Lenin, Maeacovscogo, Sov.Armii, Turgheneva - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 09:30

or. Vulcăneşti: str. Mihail Frunze- parţial in intervalul de timp intre 10:00 - 11:00



Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.