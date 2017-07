Mai multe localități din țară rămân astăzi fără curent electric. Care sunt acestea

Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că astăzi vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:



1. Chişinău, sectorul Botanica:

str. Sarmizegetusa 6, 6/2, 8 - în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

bd. Decebal 91, 91A, N. Zelinskii 12/4 - în intervalul de timp între 09:00 - 13:00



2. Chişinău, sectorul Botanica, or. Sîngera:

str. 31 August 1989, Aerogarii, Alexandru Donici, Alexandru Marinescu, Alexei Mateevici, Alexei Mateevici str-la, Andrieş, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Bogdan Petriceicu Haşdeu str-la, Bogdan Vodă, Cernisevski, Chisinăului, Cocostîrcilor, Constantin Negruzzi, Dacia, Dealul Leului, Decebal, Dimitrie Cantemir, Dimitrie Cantemir str-la, Doinelor, Eugen Coca, Gliei, Grădina Cucoanei, Grigore Ureche, Hincesti, Horelor, Igor Vieru, Igor Vieru 1 str-la, Igor Vieru 2 str-la, Independenţei, Ion Creangă, Izvorului, Liviu Damian, Liviu Deleanu, Luceafărul, Memoriei, Mihai Eminescu, Mihail Lomonosov, Mihail Sadoveanu, Mircea Cel Batrîn, Miron Costin, Mitropolit Petru Movilă, Mitropolit Petru Movilă str-la, Muncesti, Nucarilor, Orheiului, Orheiului str-la, Păcii, Păcii 1- str-la, Păciii 2- str-la, Pandurilor, Par. Stefan, Petru Zadnipru, Plămădeală, Primăverii, Serghei Lazo, Sf.Maria, Sîngera, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Stiintei, Tighina, Traian, Vasile Lupu, Vasile Lupu 1 str-la, Vasile Lupu 2 str-la, Veronica Micle, Zimbrului - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

str. S. Lazo, L. Deleanu, Gr. Ureche, Dm. Cantemir, Bogdan Vodă - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00



3. Chişinău, sectorul Botanica, s. Revaca:

str. Alexandru Donici, Alexei Mateevici, Constantin Stere, Drumul Bisericii , Gheorghe Asachi, Independenţei, Ion Creangă, Ion Soltîs, Macarenco, Mihai Eminescu, Mihai Viteazul, Mitropolit Varlaam, Mitropolitul Dosoftei, Pigorgani, Răzeşilor, Serghei Lazo, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Suveranitatii, Tineretului, Ursu Anton, Vasile Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30



4. Chişinău, sectorul Botanica, com. Băcioi:

str. Alexandru Puşkin, Baciului, Băcioi, Bucureşti, Burebista, Chisinaului, Cîmpiei, Eugen Coca, Hotin, Independenţei, Lămăiţei, Liviu Deleanu, Macilor, Nicolae Sulac, Pădurilor, Petru Zadnipru, Serelor, Sfinta Treime, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Teilor, Zodiac - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 18:00

str. Unirii, Sf. Nicolae, Renaşterii, Oana, M. Eminescu, Iurie Gagarin, I. Neculce, Independenţei, Hlobeni, Aeroport, A. Doga, Entuziaştilor, Ismail, N. Titulescu, Ştefan cel Mare, V. Lupu - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 19:00



5. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti:

str. 27 August, Chimiştilor, Hotinului, Sf. Gheorghe, Timişoara, T. Vladimirescu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:01

str. B. Lăutaru, Decebal, T. Vladimirescu, str şi str-la Păcii - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

str. Codrilor, str-la Codrilor, N. Testemiţeanu - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 19:00

str. Gh. Coşbuc, Durleşti, Burebista, V. Lupu, Livezilor, Gribov, str şi str-la T. Vladimirescu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00



6. Chişinău, sectorul Centru:

str. Columna 180/1, A, B, D, G, J, S, V - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



7. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Bubuieci:

str. Livezilor - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00



8. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Budeşti:

str. V. Alecsandri, Pintea Pavel, Nucilor, Mircea cel Bătrîn, Gh. Asachi, Chişinăului, Budeşti, A. Russo - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:30



9. Chişinău, sectorul Rîşcani:

bd. Moscovei 15, 15/1, 15/,'2, 15/3, 15/6, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17 - în intervalul de timp între 10:00- 18:00

str. 8 Martie 37-115, 38-120, V. Badiu 49, Căluşari 10-44, 13-17, 41, 65, Constructorilor 63-67, 75, 76, Montană 15, 19, 22, 26, 30 - în intervalul de timp între 09:30 - 18:00



10. Chişinău, sectorul Rîşcani, com. Ciorescu:

str. Alexandru Cel Bun, Alexandru Cel Bun str-la, Alexei Donici, Alexei Mateevici, Basistii, Boris Glavan, Florilor, Ion Creangă, Minerilor, Moldova, Prietenia, Prieteniei, Salcâmilor, Viilor - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 20:00



11. Chişinău, sectorul Rîşcani, s. Goianul Nou:

str. Alexandru Donici, Eugen Doga, Gloriei, Goianul Nou, Goianul Nou Sat, Ion Creangă, Luceafărul, Mihai Eminescu, Miorita, Păcii, Pădurilor, Tineretului, Vasile Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 20:00



12. Chişinău, sectorul Rîşcani, com. Stăuceni:

str. D. Matcovschi, Constructorilor - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00



13. Anenii Noi:

str. Chişinăului, Kosmodimeanskaia, str-la Uzinilor - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 17:55

s. Bulboaca - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 15:30

s. Speia - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00

s. Ţînţăreni - parţial în intervalul de timp între 11:15 - 13:30



14. Basarabeasca:

s.Başcalia: str. Mihai Eminescu, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Viilor - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



15. Cahul:

s. Baurci-Moldoveni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 11:00

s. Moscovei - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00

s. Paşcani - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:00

s. Roşu - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 19:00

s. Vadul lui Isac - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00



16. Cantemir:

s. Iepureni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



17. Comrat:

str. Budeonii str-la, Budeonîi,Cosmonauţilor, Lenin, Rîbhoz - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 12:00

s. Avdarma: str. Comsomoliscaea, Lenina, Mihail Frunze, Sverdlova - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 14:30

s.Avdarma: str. Gheorghi Jucov, Lenina, Miciurina, Serghei Lazo, Timoşenco - parţial in intervalul de timp intre 14:45 - 15:45



18. Călăraşi:

M. Kogîlniceanu - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Pîrjolteni - parţial în intervalul de timp între 10:15 - 17:30

s. Răciula - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 12:00

s. Rădeni - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

s. Vălcineţ: str. 1 Mai, 27 August, 31 August, 8 Martie, 9 Mai, Alecu Russo, Alexandru Cel Bun, Alexandru Donici, Alexei Mateevici, Aron Pumnul, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Bogdan Vodă, Ciprian Porumbescu, Codrilor, Constantin Negruzzi, Cuza Vodă, Dacia, Dimitrie Cantemir, Dragoş Vodă, Fîntînilor, Gavriil Musicescu, Independenţii, Ion Neculce, Iurie Gagarin, Livezilor, Luceafărul, Mihai Eminescu, Mihai Viteazul, Mihail Sadoveanu, Miron Costin, Nicolae Milescu Spătaru, Nicolae Testimiţeanu, Păcii, Petru Rareş, Rădi, S.Velicogo, Şcolii, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Ştefan Neaga, Timoşenco, Tineretului, Titu Maiorescu, Traian, Trandafirilor, Valentina Tereşcova, Vasile Alecsandri, Vasile Lupu, Victoriei, Volcineţ - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 18:00



19. Căuşeni:

s. Opaci, s. Zaim - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 21:00



20. Ceadîr-Lunga

s. Cazaclia: str. 24 August, Per.Maeacovscogo, Per.Ostrovscogo, - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Gaidar: str. Lenin,Maxim Gorki,Serghei Lazo,Suvorova - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00



21. Cimişlia:

str. Cetatea Albă, Decebal, Maria Cebotari - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

str. Libertăţii, Mihail Frunze, Petru Rareş - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 12:00



22. Criuleni:

s. Cimişeni - parţial în intervalul de timp între 12:30 - 14:00

s. Dubăsarii Vechi - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 16:00

s. Molovata – parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:45

s. Corjova – parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:30

s. Oniţcani – parţial în intervalul de timp între 12:00 - 14:00



23. Hînceşti:

str. Alecu Ruso, Constantin Stamati, Cucoarelor str-la, Dimitrie Cantemir, Doina, Gavriil Musicescu, Gribova, Iachir Ion, Independenţei, Iurie Gagarin, Lev Tolstoi, Mănăstirea Căpriană, Mitropolit Varlaam, Necrasova, Petru Rares, Prof. Ion Dumeniuk, Putna, Sleahul Meresenilor, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt str-la, Studentilor, Teilor, Teilor str-la, Tineretului, Tricolorului, Vatra str-la, Viteazul Mihai - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20

s. Paşcani - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 14:30



24. Ialoveni:

s. Cărbuna - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00

s. Moleşti - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

s. Nimoreni - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 17:35

s. Văratic - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:00

s. Văsieni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Zîmbreni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00



25. Leova:

str. Gaidar, Independenюei, Ion Vodг, Maxim Gorkii, Mitropolit Dosoftei, Unirii - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:00



26. Nisporeni:

s. Bălăureşti, s. Boldureşti - parţial în intervalul de timp între 11:30 - 18:30

s. Cîrneşti - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00

s. Grozeşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00



27. Orhei:

s. Isacova - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



28. Străşeni:

s. Găleşti - parţial în intervalul de timp între 16:15 - 18:30

s. Recea - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 15:30

s. Scoreni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:30



29. Ştefan Vodă:

str. I. Creangă, M. Eminescu, P. Dudnic, V. Lupu - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 17:00

s. Antoneşti: str. 1 Mai, 31 August, Karl Marx, Florilor, Lenin, Sovetscaia - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 20:00

s. Alava - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Carahasani: Carl Marx, Sovetscaia - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:30

s. Ermocia: str. 25Let Octeabrea, 28 Iunie, Alexandru Puşkin, Avrora, Brejneva, Calinina, Cauşanscaea, Cauşanschii str-la, Chirova, Comsomoliscaea, Cotovscaea, Cotovscogo, Curciatova, Cutuzova, Gurienco, Guseva, Ion Creangă, Iurie Gagarin, Lesnaea, Maeacovscogo, Maslova, Maxim Gorkii, Miciurina, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Molodejnaea, Naberejnaea, Nucarilor , Pavlov str-la, Pionerscaea, Proletarscaea, Sadovaea, Semenovscaea, Serghei Lazo, Sovetscaea, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Suvorova, Titova, Vasilii Ciapaev, Vinogradnaea, Volontirovscaea - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Feşteliţa: str. 1 Maea, 28 Iunie, Alba Iulia, Alexandru Puşkin, Alexei Moga , Bîcovscogo, Bogdan Voievod, Carl Marx, Ciapaeva, Costituţiei, Cotovscogo, Dostoevscogo, Dumitru Postolachi, Enghelisa, Gheorghe Asachi, Grecico, Hîrtopului, Ion Creangă, Iurie Gagarin, Lenina, Liliacului, Miciurina, Mihail Cogalniceanu, Mihail Frunze, Mira, Molodejnaea, Pobeda, Sadovaea, Slava, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Valentina Tereşcova, Vladimir Maiacovski - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Marianca de Jos:str. Florilor, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Serghei Esenin, Suvorovo, Tineretului - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Popeasca: str. 27 August, 31 August 1989, Boris Glavan, Cazacu Ion, Comsomoliscaea, Cotovscovo, Dimitrie Cantemir, Florilor, Ion Creangă, Ion Soltîs, Iscra, Iurie Gagarin, Lenina, Livezilor, Miciurina, Mihail Frunze, Mira, Molodejnaea, Per. Mihail Frunze, Serghei Lazo, Sovetscaea, Suvorov - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Olăneşti: str. 31 August, Lenin, S. Lazo, Ţărînii - parţial în intervalul de timp între 12:00 - 14:30

s. Slobozia: str. B. Glavan. Cotovschi, Hadjigher, Livezilor, Pavel Tcacenco, Sportivnaia, str-la Jivotnov - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 20:00



30. Taraclia:

s. Cealîc: str. Suvorova - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16.00

s. Copceac: str. 1 Maea, Boris Glavan, Iurie Gagarin, Sadovaea - parţial in intervalul de timp intre 10:00 - 11:00



31. Teleneşti:

s. Mihalaşa - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.