Mai multe localități din țară rămân astăzi fără curent electric. Care sunt acestea

Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că astăzi, 4 iulie 2017, vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:

1. Chişinău, sectorul Botanica, or. Sîngera:

str. S. Lazo, L. Deleanu, Gr. Ureche, Dm. Cantemir, Bogdan Vodă - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00



2. Chişinău, sectorul Botanica, com. Băcioi:

str. Alexandru Puşkin, Baciului, Băcioi, Bucureşti, Burebista, Chisinaului, Cîmpiei, Eugen Coca, Hotin, Independenţei, Lămăiţei, Liviu Deleanu, Macilor, Nicolae Sulac, Pădurilor, Petru Zadnipru, Serelor, Sfinta Treime, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Teilor, Zodiac - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 18:00

str. Unirii, Sf. Nicolae, Renaşterii, Oana, M. Eminescu, Iurie Gagarin, I. Neculce, Independenţei, Hlobeni, Aeroport, A. Doga, Entuziaştilor, Ismail, N. Titulescu, Ştefan cel Mare, V. Lupu - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 18:00

str. Cosmonauţilor, Dumbrava, Independenţei, Sf. Elena - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30



3. Chişinău, sectorul Botanica, s. Frumuşica:

str. Cosmonautilor, Dumbrava, I .Vatamanu, Lozioara, Pasunilor, Plugarilor, Sf.Elena, Sfatul Tarii - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30



4. Chişinău, sectorul Buiucani:

str. Ştefan Neaga 16-38, 17-37, Barbu Lăutaru 26A, 28, 28/1, 32 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



5. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti:

str. Gh. Coşbuc, Durleşti, Burebista, V. Lupu, Livezilor, Gribov, str şi str-la T. Vladimirescu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 19:00

str. Codrilor, str-la Codrilor, N. Testemiţeanu- parţial în intervalul de timp între 09:10 - 19:00



6. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Vatra:

str. Alexandru cel Bun, Ştefan Vodă, Dacia, Florilor, M. Frunze, I. Gagarin, Miciurin, Primăverii - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 17:00



7. Chişinău, sectorul Centru:

str. A. Puşkin 54 - în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

str. Cameniţa 4 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

str. Columna 106, 110, Mitr. Bănulescu Bodoni 22A - în intervalul de timp între 09:30 - 19:00



8. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Budeşti:

str. A. Russo, Budeşti, Chişinău, Gh. Asachi, Mircea cel Bătrîn, Nucilor, Pintea Pavel, V. Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 18:00



9. Chişinău, sectorul Rîşcani:

str. Gh. Madan 44/4, 85/1, 85/2, 87/1, 87/2, 87/3, 87/4, 87/5, 87/6, 87/7, 89/3, Socoleni 11, 13, 15, 17 - în intervalul de timp între 11:00 - 18:00

str. Matei Basarab 9/2 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

str. Vasile Badiu 1-5, 12, Calea orheiului 91, 95 - în intervalul de timp între 09:30 - 18:00



10. Chişinău, sectorul Rîşcani, or. Cricova:

str. Burebista, Chisinaului, Florilor, Mircea Cel Batrin, Nucarilor, Petru Ungureanu, Serghei Lazo, Voevozilor - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00



11. Chişinău, sectorul Rîşcani, com. Ciorescu:

str. Albiniţa, Alexandru Cel Bun, Alexei Mateevici, Boris Glavan, Ciorescu, Dimitrie Cantemir, Dimitrie Cantemir str-la, Florilor, Frunze Mihail, Ion Creangă, Mihai Eminescu, Mihail Kogălniceanu, Minerilor, Pavlov, Prietenia, Prieteniei, Serghei Lazo, Viilor - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00



12. Anenii Noi:

str. A. Puşkin, Cernăşevschi, Miciurin, S. Koroliov, Zarecinaia - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 12:00

s. Chetrosu - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 17:55

s. Floreni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Hîrbovăţ - parţial în intervalul de timp între 12:30 - 14:30



13. Cahul:

str. 31 August 1989, Andrei Lupan, Bujor, Constitutia, Dimitrie Cantemir, Mestecenelor, Mihai Sadoveanu, Mihai Viteazul, Muncii, Soseaua Vulcanesti - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00

s. Lebedenco - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00

s. Bucuria, s. Luceşti, s. Moscovei - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 17:00



14. Cantemir:

s. Goteşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 20:00

s. Ţărăncuţa - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

s. Ţărăncuţa - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00



15. Comrat:

str. Dimitrov, Dostoievschi, Lenin - parţial în intervalul de timp între 09:25 - 16:25



16. Călăraşi:

s. Pîrjolteni - parţial în intervalul de timp între 10:15 - 17:30

s. Vălcineţ: str. 1 Mai, 9 Mai, 27 August, Aron Pumnul, B.P. Hajdeu, Ciprian Porumbescu, D. Cantemir, Ion Neculce, Gagarin, Luceafărul, M. Viteazul, Păcii, Timoşenco, Trandafirilor - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 17:45



17. Căuşeni:

str. A. Puşkin, Calea Brezoii, Gh. Cojbuc, Meşterul Voicu, Nekrasov, str-la 1, 3 Trei Fîntîni - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 13:45

s. Chircăieşti - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:00

s. Cîrnăţenii Noi - parţial în intervalul de timp între 13:30 - 16:00

s. Hagimus - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 15:00

s. Opaci - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 12:30

s. Tocuz - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 20:00

s. Ursoaia - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 18:00

s. Zaim - parţial în intervalul de timp între 15:30 - 17:30



18. Ceadîr-Lunga

str. Anton Cehov, Bugeacului, Bulgară, Bulgară str-la Gastello, Mecinikov, Pionerski - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 12:00

str. Mihail Frunze, Serghei Lazo - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 16:50

s. Cazaclia: str. 24 august, per. Maeacovscogo, per. Ostrovscogo - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Gaidar: str. 4O-Let-Octeabrea, Sovetscaea, Suvorova - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 10:40



19. Cimişlia:

s. Cenac - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00

s. Cenac - parţial în intervalul de timp între 12:00 - 17:00



20. Criuleni:

s. Corjova - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Dolinnoe - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Porumbeni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Slobozia Duşca - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



21. Hînceşti:

str. A. Marinecsu, Ciocîrlia - parţial în intervalul de timp între 08:55 - 10:20

str. Alexandru cel Bun, Chisinău, Cogîlnic, Gh. Cojbuc, S. Lazo - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 12:00

s. Fîrlădeni - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 20:00

s. Mingir - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 20:00

s. Bozieni - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 15:30

s. Cărpineni: str. Cuibîşev, S. Lazo - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 12:00

s. Cărpineni: str. Ştefan Vodă, Botanica, Calinin, Iakira, Leova, Livezilor, Tcacenco - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00



22. Ialoveni:

s. Costeşti - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 17:35

s. Sociteni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Văsieni - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 19:00



23. Leova:

s. Băiuş - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 10:30

s. Cuporani, s. Tigheci - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 13:30



24. Nisporeni:

str. Chişinăului, Toma Ciorbă - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 16:45

s. Bărboieni - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 18:00



25. Orhei:

str. Braşoveanu, Mîndru Mihail, S, Lazo, Trosceanscaia, Zemţov - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

str. Ciobanu Tamara, Colindătorilor, Colinelor, Constantin Stamati, Floriilor, Nouă, Pelivan Ion, Roman Tudose, Roman Tudose str-la, Stere Constantin, Unirii, Unirii, str-la - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 12:00

s. Mitoc - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Peresecina: str. 31 August 1989, Alexandru Donici Str-La, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Burebista, Dimitrie Cantemir, Fîntînilor, Hodolina, Mihai Eminescu, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Vasile Lupu - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Selişte, s. Lucăşeuca - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00



26. Străşeni:

s. Cojuşna: str. 27 August, Chişinău, Independenţei, Memoriei, M. Viteazul, Pavel Boţu, Popov, V. Cupcea - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:30

s. Lozova: str. Ştefan cel Mare, Ştefan Grosu, Biruinţa, G. Botnaru, G. Posadov, Guţuleavca, Oanţa, str-la Guţuleavca, Serdiuc - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 13:00

s. Recea - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:00

s. Scoreni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:30

s. Sireţi - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:00



27. Ştefan Vodă:

str. M. Eminescu, P. Dudnic, V. Lupu - parţial în intervalul de timp între 14:30 - 17:00

s. Antoneşti: str. Florilor, Izvoarelor - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 20:00

s. Feşeteliţa: str. Cotovschi, Gagarin, Miciurin, Sadovaia, V. Maiakovschi - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50

s. Popeasca: str. 27 August, 31 August 1989, Cazacu Ion, Comsomoliscaea, Cotovscovo, Florilor, Ion Creangă, Ion Soltîs, Iurie Gagarin, Lenina, Mihail Frunze, Mira, Molodejnaea, Per. Mihail Frunze, Sovetscaea - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 20:00

s. Slobozia: str. B. Glavan. Cotovschi, Hadjigher, Livezilor, Pavel Tcacenco, Sportivnaia, str-la Jivotnov - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 20:00

s. Talmaza: str. 27 August, Florilor, Gagarin, Izvoarelor, Miciurin, Nistrului, Tereşcova - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 12:00

s. Volintiri: str. Basarabeană, Decebal, Dimitrie Cantemir, Gheorghe Asachi, Ion Creangă, Maria Bieşu, Mateevici Alexei, Nucarilor, Păcii, S.Volintiri, Sfîntul Gheorghe, Sfîntul Vasile, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Traian, Tricolor, Ucraineană, Voluntarilor - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 20:00



28. Taraclia:

s. Borceag: str. Ion Creang[, :tefan cel Mare - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:00

s. Borceag: str. Ion Creangă, Ion Eachir, Lesnaea, Ştefan Cel Mare - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00



29. Teleneşti:

s. Hirişeni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



30. Vulcăneşti:

str. Cahul, Melioratorov - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:00.

Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.